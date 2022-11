Kaczyński: "rozwój Polski zakłócony". Wskazał winnych. "Dążenia do ograniczenia suwerenności"

"Zagrożeniem dla prawdziwego rozwoju Polski są dążenia Brukseli, a w rzeczywistości Berlina do ograniczenia naszej suwerenności, a tym samym do zahamowania naszego niezależnego rozwoju" - napisał Jarosław Kaczyński w liście do uczestników konferencji w Pogorzelicy. Prezes PiS dodał, że stawką wyborów parlamentarnych będzie to, czy Polska pójdzie w kierunku "samostanowienia i bogacenia się", czy "uległości i podległości".

