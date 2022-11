Według PiS do 2019 roku w drewnianych domach miało mieszkać pięć tysięcy rodzin. Mieszka 11

Z pytaniami o drewniane domy do spółki zwrócił się senator Krzysztof Brejza. Zapytał, ile rodzin do 15 listopada 2022 roku zasiedliło nieruchomości wybudowane przez Polskie Domy Drewniane S.A. Drugie pytanie dotyczyło ogólnej liczby wybudowanych mieszkań i domów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk przemawia, na scenę wchodzi osoba z transparentem. "Dzień dobry. Proszę zostawić"

Fiasko programu z drewnianymi domami. Powstało ich zaledwie 31

Spółka w odpowiedzi informuje, że do tego czasu zrealizowano dwie inwestycje - w Łodzi (11 lokali mieszkalnych) i Choroszczy (20 lokali mieszkalnych). "Na dzień 15 listopada 2022 r. w domach i mieszkaniach wybudowanych przez spółkę zamieszkało 11 rodzin" - czytamy w odpowiedzi.

Duda chce, żeby Patrioty trafiły do Polski. "Jest prezydentem Polski"

"W 2019 (!) wg obietnicy PiS miało powstać 5000 takich domów lub mieszkań. Katastrofa nie tylko programu Mieszkanie+, ale i programu Domy Drewniane" - komentuje we wpisie Brejza.

5000 mieszkań dla 5000 rodzin obiecywał w 2018 roku Henryk Kowalczyk, wtedy minister środowiska, dzisiaj wicepremier i minister rolnictwa. - Ten program domów drewnianych będzie wpisywał się w cały program rządowy Mieszkanie plus, więc będzie to na takich samych warunkach, a więc na wynajem, na wynajem z dochodzeniem do własności. To będą takie same warunki jak dla pozostałych użytkowników programu Mieszkanie plus - mówił.

Z innych zapowiedzi polityków obozu rządzącego wynikało, że do 2022 roku mieszkań w domach z drewna powstanie nawet 11 tys.

Suski o systemach Patriot: Niemcy podskórnie wspierają agresję rosyjską