Soboń o Kaczyńskim: Zna się na ekonomii lepiej niż ministra finansów. "Niekwestionowane kompetencje"

- Jarosław Kaczyński lepiej się zna na ekonomii niż minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Tak czy nie? - zapytał Bogdan Rymanowski w Radiu ZET wiceministra Artura Sobonia.

REKLAMA

- Tak, oczywiście. Jarosław Kaczyński jest naszym liderem - odpowiedział Soboń.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zapytany o to, "czy z pełnym przekonaniem uważa", że Jarosław Kaczyński "lepiej się zna" na ekonomii niż szefowa resortu, stwierdził, że "nie o to chodzi, kto się zna".

- Ekonomia dzisiaj jest nauką społeczną, jest szerszą oczywiście nauką niż wskaźniki makroekonomiczne. To nie jest matematyka, to zdolność do obserwowania procesów, które są w społeczeństwie, w gospodarce, także na arenie szerszej - mówił Artur Soboń.

Zobacz wideo Derski: Od 15 do 20 mld mogłoby kosztować budżet zamrożenie cen gazu

Artur Soboń: Kompetencje Jarosława Kaczyńskiego są niekwestionowane

Rymanowski chciał wiedzieć, czy Jarosław Kaczyński według Sobonia "lepiej potrafi obserwować te procesy". - Szerzej. Tak, to nazwijmy - odpowiedział wiceminister.

- Myślę, że pani minister podziela przekonanie, że Jarosław Kaczyński szerzej widzi pewne procesy niż w Ministerstwie Finansów - przekonywał.

Sprawa Kaczyński kontra Wałęsa. Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne

Jak dodał, kompetencje Jarosława Kaczyńskiego "są niekwestionowane".

- Nie mówimy o polityku, który dzisiaj zaczyna swoją drogę polityczną. Mówimy o polityku, który miał odwagę od początku lat 90. stawiać w polskiej polityce trudne tematy i te trudne tematy wprowadzać w życie. (...) To jest człowiek, który doprowadził do tego, że polska polityka jest polityka bardziej solidarnościową niż to, co pamiętamy z początku lat 90. - stwierdził Artur Soboń w Radiu ZET.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>