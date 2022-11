Morawiecki o problemach energetycznych. "Merkel ściągnęła nieszczęście"

- Donald Tusk to to samo, co Angela Merkel. Pani Merkel ściągnęła na Europę ogromne nieszczęście w postaci swojej polityki energetycznej, gazowej i współpracy z Rosją. Donald Tusk równa się Angela Merkel - mówił konferencji prasowej przed wylotem do Koszyc na szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szef rządu nawiązał do tego, że Platforma Obywatelska w najbliższym czasie ma przedstawić swój program w kwestiach energetycznych.

3 Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl