Msza w Poznaniu. "Kto pójdzie do piekła? Kaczyński!". Ksiądz: Będziemy mieli tu ostro

W czasie mszy świętej w kościele Św. Trójcy w Poznaniu ksiądz rozmawiał z dziećmi o niebie i piekle. W pewnym momencie poprosił ich, by powiedzieli, kto, ich zdaniem, trafia do piekła.

- Przecież tam nie chcemy iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie? - zapytał duchowny. Dzieci wymieniają kolejno złodziei i złych ludzi.

- Jak ktoś kradnie i nie chce się nawrócić, to idzie do piekła - przyznał ksiądz.

- Rozwodnicy - mówi kolejne z dzieci.

- Jeśli rozwodnicy dobrze się sprawują i do kościoła chodzą to mogą się zbawić - wtrącił ksiądz. Dalej słyszymy: zabójcy. Duchowny potwierdza i oddaje głos kolejnemu z dzieci.

Kto pójdzie do piekła? Kaczyński!

"Kaczyński" - odpowiada zadowolony chłopiec.

- No tego bym się nie spodziewał - powiedział ksiądz, a zgromadzeni wierni wybuchli śmiechem. - To jak w internet to idzie, to będziemy mieli tu ostro - dodał.

- Tego nie wiemy, nie możemy wiedzieć, kto idzie do piekła. Kto o tym decyduje, kto idzie do piekła, a kto do nieba? - pytał.

- Pan Jezus - odparły dzieci. W tym miejscu nagranie się kończy. Fragment z transmisji mszy świętej opublikowała na Twitterze Lotna Brygada Opozycji.