Dziennikarz opisał, jak dorabiają znajomi Sutryka. Chwilę później wypłynęło zdjęcie z alkoholem

Wrocławski dziennikarz "Super Expressu" Marcin Torz od kilku tygodni wyciąga na światło dzienne fakty niewygodne dla władz w mieście. Ostatnie ustalenia reportera dotyczą rad programowych w trzech miejskich spółkach - Aquaparku, MPWiK i TBS. Członkowie rad zarabiają po 2 tys. zł miesięcznie, a w przypadku rady w Aquaparku spotkania odbywają się tylko dwa razy w roku.

Po opisaniu sprawy Torz zaczął być atakowany w mediach społecznościowych, głównie z anonimowych kont. Utworzony zaledwie przed miesiącem profil opublikował zdjęcie, na którym dziennikarz w czasie wolnym spożywa alkohol. - Moje zdjęcie z kieliszkiem pojawiło się tuż po tym, jak wysłałem do TBS pytania dotyczące rady programowej - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Torz.

Daniel Drob, Gazeta.pl: Co się dzieje we Wrocławiu?

Marcin Torz, wrocławski dziennikarz "Super Expressu": Zaczęło się od mojego artykułu o tym, że Jacek Sutryk kupił okazały dom z basenem od właściciela dotowanego przez miasto klubu żużlowego Sparta Wrocław. To było prawdopodobnie zgodne z prawem, ale na pewno nieeteyczne i sprawa wzbudziła poruszenie, bo nieruchomość usytuowana w ekskluzywnej dzielnicy została kupiona po okazyjnej cenie. Prezydent w odpowiedzi na publikację nagrał film ze swojej nowo zakupionej posesji i opowiadał, że tam mu żołędzie i liście z drzew spadają na podjazd, a z tym basenem to nie wiadomo co zrobić, pewnie trzeba go zasypać.

Ale co złego jest w tym filmie?

Chodzi mi o sposób komunikacji z mediami Jacka Sutryka i jego ekipy. Niechętnie wypowiadają się na tematy, które potencjalnie stawiają ich w złym świetle, starają się umniejszać ich wagę, bagatelizują, jak prezydent we wspomnianym nagraniu. Wydźwięk był taki, że sprawy nie ma, dziennikarz się przyczepił. Podobną sytuację mamy teraz, w kontekście opisywanego wehikułu finansowego - tak aktywiści z Akcji Miasto nazwali rady programowe w spółkach.

Do tej pory dowiedzieliśmy się o radach programowych w trzech wrocławskich spółkach - Aquapark, MPWiK i TBS.

Wcześniej jeszcze opisaliśmy, że Sutryk zasiada w radach nadzorczych spółek miejskich innych polskich miast. W Tychach i Gliwicach zarobił łącznie 87 tys. zł. Ani prezydent, ani urzędnicy ratusza się do tego nie odnieśli - to mam na myśli, mówiąc o sposobie komunikacji władz miasta. Właśnie po tym, jak opisałem te sprawy, według mnie wątpliwe etycznie, zacząłem dostawać mnóstwo wiadomości od znajomych i anonimowych urzędników. Pisali i mówili wprost, że mają dość, że to i to w ratuszu im się nie podoba. I tak dotarły do mnie informacje o radach programowych.

A może faktycznie się czepiasz i spółki dzięki tym radom lepiej funkcjonują, mają lepszą ofertę?

Ale jak to się ma do postawy prezydenta miasta, który tak często mówi o zaciskaniu pasa, o tym, że czasy są ciężkie i trzeba ciąć koszty? Przecież kilka miesięcy temu spółka miejska TBS wprowadziła drastyczne podwyżki czynszów, a trzeba powiedzieć otwarcie, że tam mieszkają przede wszystkim niezamożni ludzie. W związku z podwyżkami we Wrocławiu odbyły się protesty, a przekaz Sutryka był mniej więcej taki: nic na to nie poradzimy, sytuacja jest trudna, macie płacić. I ten sam prezydent, mówiący biednym ludziom o zaciskaniu pasa, pozwala na istnienie rad programowych, które służą do zarabiania pieniędzy przez jego znajomych. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością: w radach programowych spółek zasiadają bliscy znajomi Jacka Sutryka lub jego sojusznicy. Aquapark to jest całkiem nieźle prosperująca spółka. Być może tam rada programowa byłaby do obrony, gdyby nie fakt, że jej członkowie nawet nie wiedzą, czym się zajmowali.

Wprowadzili sałatki do bufetu.

Nie tylko! Później też je testowali i ponoć są dobre. Cieszę się, że wzięli ten krzyż na plecy. A tak serio - przecież to są bzdury. Ta rada miała dwa posiedzenia w ciągu roku, a zarobki dla członków wynoszą 2 tysiące zł miesięcznie. Trochę lepiej sytuacja wygląda w MPWiK, tam członkowie rady faktycznie spotykali się raz w miesiącu i prowadzili jakieś debaty. Ale tu klucz jest taki sam - do rady należą znajomi Jacka Sutryka, ważni urzędnicy lub politycy, z którymi prezydent jest w sojuszu. Jak choćby radna wojewódzka PO Monika Włodarczyk. Jak pytałem, czym się zajmuje w radzie programowej, opowiadała mi z zapartym tchem, że kiedyś debatowali o tym, jak ze ścieków zrobić energię do ogrzewania mieszkań we Wrocławiu. MPWiK ma radę naukową, ale ani ci naukowcy, ani dyrektorzy w spółce, którzy są znanymi fachowcami, nie wpadli na taki genialny pomysł jak radna Włodarczyk i jej koledzy.

A w radzie programowej miejskiej spółki mieszkaniowej TBS czym się zajmują?

Tego nikt dokładnie nie wie. Gdy to opisaliśmy, mieszkańcy dzwonili do mnie oburzeni: "Co oni tam robią? Wybierają kolor domofonu albo rynny? Ustalają wysokość żywopłotu?".

Po tekstach o radach programowych nagle jakieś anonimowe konto na Twitterze zamieściło zdjęcie, na którym widać cię z kieliszkiem alkoholu.

Jakiś tydzień temu byłem na meczu Śląska Wrocław z Legią Warszawa. Poszedłem z kolegami do strefy VIP, ale tej uboższej wersji. Ta bogata - Gold - jest piętro wyżej i tam zasiada m.in. prezydent Sutryk wraz ze swoją świtą. I tak, piłem alkohol. W tym czasie ktoś musiał mi zrobić zdjęcie, właśnie z góry, zapewne ze strefy Gold. I ono w ubiegłym tygodniu pojawiło się na Twitterze. Inna teoria mówi, że to nie jest zdjęcie, tylko kadr z nagrania z monitoringu.

Zdjęcie opublikowało konto założone w październiku.

Mniej więcej w czasie, gdy zacząłem wyciągać ratuszowi i Jackowi Sutrykowi te sprawy, o których mówiłem wcześniej. A moje zdjęcie z kieliszkiem pojawiło się tuż po tym, jak wysłałem do TBS pytania dotyczące rady programowej. Poczułem wtedy autentyczny niepokój. To nie jest przyjemne, gdy nie wiadomo, kto publikuje zrobione z ukrycia twoje zdjęcie.

Myślisz, że za publikacją tego zdjęcia stoi ktoś z ratusza?

Nie wiem. Gdyby tak się okazało, to by znaczyło, że władze w naszym mieście stosują bandyckie metody. Dostałem inne wytłumaczenie z okolic urzędu miejskiego. Ktoś mi próbował wmówić, że to zaplanowana akcja PiS-u. Że to niby oni zrobili zdjęcie i wrzucili do sieci, żeby wszyscy myśleli, że to ktoś od Sutryka. PiS we Wrocławiu mało znaczy, nie ma tu wielkiego poparcia, ale jednocześnie jest tak potężny, że potrafi robić takie prowokacje? Wolne żarty. Mam podejrzenia, kto opublikował zdjęcie. Być może będzie trzeba się spotkać w sądzie, żeby wyjaśnić tę sprawę.

Po co według ciebie ktoś je opublikował?

Albo żeby zdyskredytować i ośmieszyć, albo żeby przestraszyć: "Uważaj, mamy takie zdjęcie, a więc może mamy też inne". Po tym, jak ta fotografia trafiła do sieci, przypomniały mi się różne rozmowy z ludźmi mniej lub bardziej związanymi z Jackiem Sutrykiem. Padały w nich sugestie, żebym sobie dał spokój z pisaniem o ratuszu, bo nie ma sensu robić sobie wrogów. "Po co Sutrykowi za skórę zachodzisz? Żyjemy w jednym mieście. Chyba chciałbyś się dobrze w nim czuć". Nie interpretuję tego jako pogróżki, raczej wyraźne sygnały, mające mnie zniechęcić do wyciągania tych spraw. Zapewniam, że mnie nie przestraszą.