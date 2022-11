Duda "nie ma zaufania" do Tuska. A jeśli zostanie premierem? "Wtedy będziemy się martwić o Polskę"

Andrzej Duda w Polsat News został zapytany, czy kiedyś zaprosi na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donalda Tuska. - Zapraszam tych, którzy rzeczywiście mają wpływ na kwestie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - powiedział prezydent.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk na konferencji w sprawie Przewodowa: W sensie politycznym to Rosja w stu procentach odpowiada za tę sytuację

Andrzej Duda: Widziałem różne zachowania Donalda Tuska

Dalej Duda mówił, że chce się spotykać z ludźmi, o których wie, że "mają podejście spokojne i konstruktywne". - Nie wywołują awantur na polskiej scenie politycznej w sprawach poważnych. Osoby, które zostały zaproszone - mówię o przedstawicielach opozycji parlamentarnej - do Pałacu Prezydenckiego, uczestniczyły już w kilku spotkaniach RBN od czasu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Za każdym razem konstruktywnie zabierały głos, ich udział był pożyteczny. Zaprosiłem te osoby, o których wiem, że w odpowiedzialny sposób zajmują się sprawami państwowymi - powiedział Andrzej Duda.

Wybuch w Przewodowie. Duda: Ok. godz. 18-19 wiedzieliśmy, że spadła rakiety

Prezydent stwierdził, że widział "różne zachowania Donalda Tuska, gdy jako premier przychodził do prezydenta Lecha Kaczyńskiego". - Widziałem, jak u pana prezydenta mówił jedno, a później wychodził przed bramę Pałacu Prezydenckiego i mówił mówił kompletnie co innego - powiedział. - Jest to człowiek, do którego nie mam zaufania, bo jedno mówił do prezydenta, a drugie zaraz po wyjściu - dodał.

Na uwagę, że jeśli Tusk ponownie zostanie premierem, to prezydent będzie musiał z nim współpracować, Duda odpowiedział: - Wtedy będziemy się martwić o Polskę.

Śląsk. Jan Kawulok odwołany z funkcji przewodniczącego sejmiku