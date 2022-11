Posłanka PiS aż krzyczała z zachwytu na spotkaniu z prezesem."Niezłomny patriota", "wielki Polak"

"Poziom wazeliny na spotkaniu z Prezesem przekroczył dziś w Jastrzębiu-Zdroju wszystkie unijne normy. To wielka zasługa Teresy Glenc i z tego ją zapamiętamy!" - czytamy na Twitterze programu "Szkło kontaktowe" w TVN24.

I faktycznie posłanka Glenc była wyjątkowo entuzjastyczna. - Pan prezes, pan premier... To nasz premier! Jeden i drugi. Mamy dwóch wielkich Polaków dzisiaj w Jastrzębiu-Zdroju, to się nie zdarza na co dzień - cieszyła się posłanka.

By umilić zebranym czas, Glenc opowiadała: - Jak się długo czeka, to naprawdę ponoć się czeka na coś bardzo ważnego, wielkiego, jak się dłuży ta chwila. Jak się państwu dłuży - bo mnie się nie dłuży czekanie na pana prezesa - to myślę, że to jest dobry czas na to, żeby się dłużyło

Aż w końcu prezes pojawił się na sali i posłanka zaczęła pokrzykiwać:

Niezłomny patriota! Ośmielę się powiedzieć, że polityk ostatnich dziesięcioleci jeden z najważniejszych. Nasz niezłomny Polak, który uczy nas każdego dnia, żeby Polska była Polską, żeby w Polsce po polsku się myślało!

Posłanka w niełasce u prezesa

Teresa Glenc, posłanka PiS od 2015 roku. W 2020 roku popadła w niełaskę u prezesa, gdy zagłosowała przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Została wówczas zawieszona w prawach członka partii za złamanie dyscypliny klubowej. Zawieszenie wygasło kilka dwa miesiące później.

Glenc pracowała jako nauczycielka języka polskiego, angażowała się w Ruch Świało-Życie i działanie klubu "Gazety Polskiej". Pochodzi z Gorzyczek, 20 km od Jastrzębia-Zdroju.

Jarosław Kaczyński w Jastrzębiu o ksywce Giertycha

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej wizyty w Jastrzębiu-Zdroju stwierdził, że w przypadku wygranych przez opozycję wyborów prokuratorem generalnym zostanie człowiek "określany jako koń". "Wątpię Jarku, abym został prokuratorem generalnym. Byłbym dla was zbyt łagodny." - skomentował na Twitterze mecenas Roman Giertych.

"Bardzo lubię moją ksywę i zgadzam się z Jarkiem, że konie to miłe zwierzęta. Ale że się mu śnię jako koszmar, to mi przykro" - dodał Giertych.