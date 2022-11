Kaczyński wspomniał o człowieku-koniu. Giertych zareagował. "Bardzo lubię moją ksywę"

- Nasi przeciwnicy mają bardzo zły program, zły przekaz, wręcz fatalny. Przekaz, który zapowiada, że zlikwidują w Polsce demokrację, zlikwidują opozycję, będą wszystkich, którzy im się nie podobają wsadzać do więzienia. Ci najgorsi sędziowie, tzn. w cudzysłowie sędziowie, będą ich sądzić - wyliczał w sobotę w Jastrzębiu-Zdroju prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak dodał polityk, "prokuratorem generalnym zostanie człowiek, który ze względu na swój wygląd jest określany jako koń, ale konie to są bardzo miłe zwierzęta".

- No a ten pan, łagodnie mówiąc, nie jest specjalnie sympatyczny, a przede wszystkim nie ukrywa swojej chęci zemsty na nas. Przecież swego czasu siedziałem niedaleko niego, niemalże obok, to wiem, że planował być w 2020 roku prezydentem. Jakoś mu do tego daleko. A nawet w 2015 [roku]. Subiektywnie jest przekonany, że został przez nas skrzywdzony - mówił Kaczyński.

Roman Giertych do polityków PiS: Byłbym dla was zbyt łagodny

Prezes Prawa i Sprawiedliwości miał tym samym na myśli mecenasa Romana Giertycha, obecnie krytyka PiS-u, a w latach 2006-2007 wicepremiera i ministra edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

"Bardzo lubię moją ksywę i zgadzam się z Jarkiem, że konie to miłe zwierzęta. Ale że się mu śnię jako koszmar, to mi przykro" - skomentował na Twitterze Roman Giertych.

"Wątpię Jarku, abym został prokuratorem generalnym. Byłbym dla was zbyt łagodny…" - dodał.

Giertych zaznaczył, że "nie spodziewałby się po sobie" tego, że zwierzał się Jarosławowi Kaczyńskiemu ze swoich politycznych planów dotyczących ewentualnej prezydentury. "Jarek, tobie już wszystko się miesza" - napisał mecenas.

