Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce i opowiada ten sam żart. Tym razem posłużył się Morawieckim

Jarosław Kaczyński na swoich spotkaniach z mieszkańcami regularnie powraca do osób LGBT+, a zwłaszcza osób trans. Prezes Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny drwił z tych, którzy dokonują operacyjnej korekty płci. W sobotę w Jastrzębiu-Zdroju mówił o kwestii wyboru.

- Nie jesteśmy za rewolucją, która ma wysadzić w powietrze normalne, zdeterminowane w naszym mniemaniu, mówię jako katolik (...) dzieło boże - stwierdził.

Ludziom próbuje się wmówić, że mają wybór w każdej sprawie. Na przykład w takiej, czy jest się kobietą czy mężczyzną. Nie dlatego, że należą do tego jednego promila ludzi, którzy rzeczywiście mają taki kłopot, biologiczny czy przynajmniej psychiczny, bo tacy ludzie są i im trzeba pomóc.(...) Tylko chodzi o to, żeby każdy, zupełnie normalnie ukształtowany przez naturę, człowiek mógł tego rodzaju wyborów dokonywać

- mówił Jarosław Kaczyński.

- Tutaj naprzeciwko mnie stoi pani [euro - red.] poseł [Jadwiga Wiśniewska] i pan premier [Mateusz Morawiecki] i w pewnym momencie dojdą do wniosku, że tak... - dodał prezes PiS, śmiejąc się i pokazując gest zamiany miejsc. Na te słowa sala odpowiedziała śmiechem i brawami.

- ...że Jadwiga nie chce być Mateuszem, a Mateusz, jak rozumiem, nie chce być Jadwigą - kontynuował.

Przekonywał swoich sympatyków, że to, co opisuje, "próbuje się narzucać" i jest to wymuszane "metodami penalnymi". - Nawet werbalne przeciwstawienie się temu jest już penalizowane, na różnych uczelniach traci się przez to pracę [...]. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z radykalnym atakiem na wolność - zakończył wątek Kaczyński.

Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego nie są spójne ze stanowiskami WHO czy PAN

Jak pisała dziennikarka Gazeta.pl Wiktoria Beczek, "potraktowanie społeczności LGBT+ instrumentalnie to cyniczna zagrywka, polityczna strategia, wymyślona pewnie przy biurku na Nowogrodzkiej", która będzie miała katastrofalne skutki, szczególnie dla tych, których PiS tak rzekomo żarliwie broni - czyli dla dzieci i nastolatków.

Warto odkłamać też wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, która nie ma nic wspólnego ze stanem wiedzy i przyjętymi na świecie normami. Światowa Organizacja Zdrowia uznała w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, że transpłciowość nie jest chorobą, a traktowanie jej w ten sposób przyczynia się do dyskryminacji osób trans.

W maju 2022 roku Rada Upowszechniania Nauki PAN opublikowała stanowisko, w którym podkreśla, że osoby transpłciowe w Polsce w największym stopniu, spośród osób LGBT+, dotknięte są skutkami dyskryminacji. Blisko 61 proc. takich osób doświadcza symptomów głębokiej depresji oraz ma największe nasilenie myśli samobójczych.

Kaczyński: Muszą tam być przez około 24 godziny i wszystkiego pilnować

Po raz kolejny Jarosław Kaczyński przekonywał również, że potrzebne jest utworzenie korpusu ochrony wyborów. Organizacja składałaby się z członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, którzy kontrolowaliby uczciwość procesu wyborczego.

Prezes PiS dodał, że do Sejmu wpłynie niedługo projekt zmian w Kodeksie wyborczym, który ma m.in. zmienić sposób liczenia głosów. Według Jarosława Kaczyńskiego korpus ochrony wyborów powinien liczyć ponad 70 tysięcy osób, a jego członkowie powinni być obecni we wszystkich komisjach wyborczych w kraju.

- Muszą tam być przez około 24 godziny, od momentu rozpoczęcia pracy do momentu, w którym będzie wywieszony wynik i wszystkiego pilnować - mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński zapowiedział również, że powstaną biura korpusu ochrony wyborów, które mają działać równolegle do Państwowej Komisji Wyborczej w okręgach wyborczych w województwach oraz kontrolować uczciwość na szczeblu centralnym.

Kaczyński o reformie sądownictwa: Toczą się niezwykle trudne rokowania z Unią Europejską i być może coś z tego będzie

Lider PiS powiedział, że jego partia nie rezygnuje z reformy sądownictwa, a przedstawiciele rządu prowadzą rozmowy, by znaleźć porozumienie z Unią Europejską w sprawie kompromisu dotyczącego tej reformy. - Toczą się niezwykle trudne rokowania z Unią Europejską i być może coś z tego będzie. Oczywiście mamy swoje czerwone linie, ale mamy też potrzebną elastyczność - mówił Jarosław Kaczyński. Przypomniał również, że jest także gotowy projekt "spłaszczenia sądów", w ramach którego sądy rejonowe mają awansować do poziomu sądów okręgowych z filiami w różnych miastach powiatowych. Kolejną instancją byłby sąd regionalny lub apelacyjny. - I wreszcie nad tym inny rodzaj sądu, czyli Sąd Najwyższy. To powinno rozłożyć bardziej równo niż obecnie obciążenie poszczególnych sądów - wyjaśnił Jarosław Kaczyński.

Lider PiS dodał, że w planach jest też wprowadzenie "sądów pokoju", które miałyby zajmować się najdrobniejszymi sprawami.

Przypomnijmy, że kwestia sądownictwa jest jednym z warunków, które PiS musi spełnić, aby KE odkręciła kurek z pieniędzmi. Polska ma otrzymać z unijnego Funduszu Odbudowy ponad 35 miliardów euro, z czego prawie 24 miliardy to bezzwrotne dotacje, a reszta to niskooprocentowane pożyczki. KPO to kompleksowy plan inwestycyjny na modernizację kraju. Zawiera 49 reform, 53 inwestycje i 283 "kamienie milowe" oraz wyznaczone cele. Na klimat i zieloną transformację Polska chce wydać 43 procent, czyli więcej niż wymagane minimum, a na cyfryzację 21 procent.