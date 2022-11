Morawiecki odpowiada Ziobrze ws. KPO: Niektórzy niepotrzebnie mieszają pewne fakty ze sobą

Zobacz wideo Jak zachował się premier w obliczu tragedii w Przewodowie? Pytamy posła Kowala

W piątek Mateusz Morawiecki został zapytany o sugestie Zbigniewa Ziobry, że winę za to, iż Polska nie otrzymała jeszcze pieniędzy z KPO ponosi premier. - My nasze rozmowy, dyskusje, ewentualne różnice zdań zasadniczo wyjaśniamy w naszym własnym gronie. Ja zwykle tak robię i teraz również tak zrobię - odparł szef rządu.

- Jeżeli tylko pan minister, lub ktokolwiek, chciałby poznać szczegóły dotyczące tego, jak wyglądał proces negocjacji, jak wygląda rozporządzenie dotyczące wykonania budżetu, to służę oczywiście moją wiedzą - podkreślił. - Niektórzy niepotrzebnie mieszają pewne fakty ze sobą. Mam nadzieję, że nie robią tego intencjonalnie, ale sądzę, że to jest szczegół mniej istotny dla opinii publicznej, więc nie będę się na tym koncentrował - dodał Mateusz Morawiecki.

Ziobro: Pan premier gwarantował

To odpowiedź premiera na słowa Zbigniewa Ziobry z poniedziałku 14 listopada. - Przez całe dziesięciolecia, do grudnia 2020 roku, KE nie mogła Polsce blokować środków, te pieniądze się po prostu Polsce należały. (...) Był spór: my mówiliśmy, że chcemy tych pieniędzy, ale nie możemy się zgodzić, musimy zawetować nowy mechanizm prawny, który da KE - a tak naprawdę Niemcom - cyniczne blokowanie tych pieniędzy dla Polski - stwierdził wówczas.

- Pan premier gwarantował, że tak się nie stanie, że nawet jedno euro nie będzie zablokowane. (...) W takim razie gdzie są pieniądze? - zaznaczył minister sprawiedliwości. - Myślę, że czas i z tego wyciągnąć wnioski, bo w polityce jest odpowiedzialność, jest odpowiedzialność polityczna - dodał.

W podobnym tonie Zbigniew Ziobro wypowiadał się również w czwartek. - Jak to się stało, że pieniądze z KPO są blokowane? To rozmija się z zapewnieniem, że pieniądze dotrą do Polski - mówił.

