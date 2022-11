Sondaż. Najlepszy wynik Zjednoczonej Prawicy od maja. Lewica poza Sejmem

Na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską), chce zagłosować 34 proc. Polaków. To wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu do października. Jak wskazują eksperci CBOS to najlepszy wynik partii Jarosława Kaczyńskiego od maja.

Z sondażu CBOS wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie na poziomie 20 proc. To wzrost o 2 pkt proc. Podium zamyka Polska 2050. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Szymona Hołowni zadeklarowało 10 proc. ankietowanych. To wzrost o 1 pkt proc.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacja. Na tę formację swój głos oddałoby 6 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Sondaż CBOS. Lewica i PSL pod kreską

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że do Sejmu nie weszłyby Lewica, na którą oddanie głosu zadeklarowało 4 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chciałoby zagłosować 3 proc. wyborców (wzrost o 1 pkt proc.), oraz Kukiz'15 z poparciem na poziomie 1 proc.

19 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów stwierdziło, że nie wie, na które ugrupowanie oddałoby swój głos.

Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 listopada 2022 r. na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 58,5 proc. metodą CAPI, 24 proc. - CATI i 17,5 proc. - CAWI).

Sondaż IBRiS. Polska 2050 traci na rzecz Lewicy

Jak wynika z sondażu IBRiS dla Onetu Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 33,8 proc. głosów ankietowanych (wzrost o 1,1 pp. w porównaniu do sondażu z października). 27,6 proc. (wzrost o 0,2 pp.) opowiedziało się za Koalicją Obywatelską, natomiast 10,1 proc. (wzrost o 1,7 pp.) za Lewicą. Na czwartym miejscu w sondażu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni (spadek o 1,7 pp.), którą wskazało 9,6 proc. respondentów. Za nią, z 6,6 proc. (wzrost o 1 pp.) głosów, znalazło się PSL.

Progu wyborczego nie przekroczyłaby natomiast Konfederacja z wynikiem 4,3 proc. (spadek o 1,3 pp.). Niezdecydowanych było 8 proc. głosujących, czyli o 1 pp. mniej niż w ubiegłym miesiącu.