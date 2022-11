W Sejmie o ochronie prezesa PiS. "Jednego Kaczyńskiego zabiliście, drugiego ochronimy"

W środę 16 listopada poseł PO Tomasz Szymański poruszył temat niedofinansowania służb mundurowych, w tym policji. Polityk stwierdził, że funkcjonariusze mieli otrzymać ostatnio "dodatkowe zadanie" - "zamiast strzec bezpieczeństwa Polek i Polaków, codziennie pilnują domu Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu". Z wyliczeń wynika, że domu posła chroni 18-20 policjantów. W 2021 roku reporterzy tvn24.pl i magazynu "Czarno na białym" ustalili, że w ciągu doby budynek i jego okolice są strzeżone przez co najmniej 40 policjantów.

Poseł PO o ochronie Jarosława Kaczyńskiego: 100-200 policjantów, którzy ochraniają wasze polityczne ustawki

- Ta formacja powinna codziennie chronić Polki i Polaków na ulicy. Natomiast wy próbujecie cały czas za pieniądze podatników ochraniać waszego prezesa - mówił w Sejmie Tomasz Szymański. Dalej dodał, że służby ochraniają także miejsce spotkań Kaczyńskiego z sympatykami w różnych częściach kraju.

- Wyjeżdżacie na wasze ustawiane spotkania niby z Polakami, z własnymi działaczami. Widzimy kordony policjantów. 100-200 policjantów, którzy ochraniają wasze polityczne ustawki. Nie tego spodziewali się policjanci. (...) Najgorsze jest to, że to dzięki waszym rządom cywilni pracownicy policji i muszą mieć dodatki, żeby mieć najniższe wynagrodzenie. 11 tys. cywilnych pracowników policji pracuje za głodowe stawki przez was - kontynuował polityk.

Jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości powiedziała wówczas w stronę polityka. - Jednego Kaczyńskiego zabiliście, drugiego ochronimy - mówiła Teresa Wargocka, co słychać w archiwalnej transmisji z posiedzeń Sejmu (po godz. 18:30). Jedni posłowie zaczęli bić oklaski, inni z kolei zaprotestowali przeciwko takim słowom.

- Pani poseł, bardzo proszę o spokój na sali i niemówienie takich słów - zaapelowała wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. - To, co pani powiedziała, jest haniebne - dodała posłanka PO, która następnie zarządziła pięciominutową przerwę.

