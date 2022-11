Depeszę PAP z wynikami sondażu publikuje m.in. Interia. W badaniu Kantar Public 68 proc. respondentów zadeklarowało udział w wyborach parlamentarnych.

Sondaż. PiS z największym poparciem, ale przewaga minimalna

Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość (razem z Solidarną Polską i Partią Republikańską), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 30 proc. To oznacza wzrost poparcia o 2 pkt. proc. w stosunku do października. Kolejna jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 28 proc. (spadek o 3 pkt. proc.). Dalej jest Polska 2050, na którą zagłosować chce 9 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), czwarte miejsce zaś przypadło Lewicy (7 proc., poparcie bez zmian).

Progu wyborczego nie przekroczyliby PSL i Konfederacja. Oba ugrupowania mają po 4 proc. poparcia. 2 proc. to wynik Kukiz'15, a 1 proc. Porozumienia Jarosława Gowina.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-9 listopada na grupie 975 dorosłych Polaków.

Przewaga PiS najmniejsza od lat. Spadek wśród najstarszych [SONDAŻ]

W poniedziałek swój sondaż przedstawił portal OKO.press. Badanie przeprowadziła pracownia Ipsos. Wynika z niego, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32 proc. poparcia (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do badania z września tego roku). 27 proc. to wynik KO (wzrost o 1 pkt proc.) Trzecia w zestawieniu jest Polska 2050 z 12 proc. poparcia (- 1 pkt proc.). Dalej uplasowały się Lewica (9 proc., poparcie bez zmian), Konfederacja (6 proc., 1 pkt proc. spadku) i PSL (5 proc., poparcie bez zmian). Poza Sejmem znalazłaby się Agrounia z dwuprocentowym poparciem (bez zmian). 1 proc. respondentów wskazał inną partię, a 6 proc. to niezdecydowani. Dziennikarze portalu przeliczyli, że takie wyniki przełożyłyby się na 250 mandatów Sejmie dla opozycji.

