Duda uspokaja: Wzmożony ruch lotniczy, obecność wojska - to dzieje się zgodnie z wydanymi rozkazami

- Jestem wdzięczny za przybycie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, za wszystkie głosy, stanowiska, które zostały zgłoszone - mówił Andrzej Duda.

REKLAMA

- Chcę bardzo mocno podkreślić bardzo konstruktywną atmosferę tego spotkania. Bardzo odpowiedzialne podejście i pełne zrozumienie, że są to kwestie, bardzo ważne dla polskiego bezpieczeństwa - dodał.

- Mogę śmiało powiedzieć, czuwamy nad bezpieczeństwem RP razem - kontynuował.

Zobacz wideo Duda: Prawdopodobne, że rakieta została wystrzelona przez OPL Ukrainy i nieszczęśliwie spadła na nasze terytorium

W dalszej części wystąpienia prezydent podkreślił, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla RP i obywateli w tym momencie. - Nie było kolejnych takich zdarzeń, nie mamy sygnałów, by było niebezpieczeństwo powtórzenia się takiego incydentu - dodał.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Duda zaznaczył, że chce jeszcze raz uspokoić obywateli. - Gdyby ktoś niepokoił się wzmożonym ruchem lotniczym, obecnością policji, straży granicznej, wojska, to uspokajam, wszystko dzieje się zgodnie z wydanymi rozkazami. Wszystkie te działania zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa. Proszę na to patrzeć spokojnie - zaznaczył.

Duda pytany o ukraińsko-polskie śledztwo ws. Przewodowa. Mówi o propozycji Bidena

W dalszej części prezydent otrzymał pytania od mediów. Pytany o prośbę Ukrainy o dopuszczenie ukraińskich ekspertów do śledztwa, odpowiedział, że "uwspólnienie tego postępowania, w jakimś sensie wprowadzenie tego postępowania na ścieżkę sojuszniczą, zaproponował prezydent Joe Biden". Jak podkreślił, jeżeli ktokolwiek miałby być dopuszczony do tego postępowania, to wymaga to dwustronnego uzgodnienia.

"Jaka wojna? Tu nie będzie wojny". Mieszkańcy o zdarzeniu w Przewodowie

Adrzej Duda zapytany, czy mamy pewność, że to była rakieta ukraińskich systemów przeciwlotniczych zaznaczył, że "mamy taką samą wiedzę, jaką mieliśmy, gdy przekazywaliśmy informacje przed RBN".

- Mówiliśmy o wysokim prawdopodobieństwie i nadal o takim prawdopodobieństwie możemy mówić. My mamy swoje informacje. Mówimy to na podstawie swoich informacji. Postępowanie w sprawie jeszcze się nie zakończyło - podkreślił.

Wybuch w Przewodowie. Zginęły dwie osoby. Trwa śledztwo ws. wystrzelenia rakiety