Rzecznik rządu: Pilne zebranie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa

Posiedzenie miało rozpocząć się o godzinie 19. - W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili zwołanie spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z członkami Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wszelkie informacje przedstawione na komitecie zostaną przedstawione później, jeśli to będzie możliwe - powiedział. - Apeluję, aby do tego czasu nie publikować niepotwierdzonych informacji. Będziemy je komentować po posiedzeniu i przedstawieniu właściwych informacji przez służby - przekazał Piotr Müller przed obradami komitetu.

Pilne zebranie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych powstał w 2020 roku. Obecnie kieruje nim minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wcześniej na jego czele stał Jarosław Kaczyński. W skład komitetu wchodzą oprócz szefa MON: minister spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, minister odpowiadający za służby specjalne i minister spraw zagranicznych.

Piotr Müller nie wyjaśnił, co jest powodem pilnego zwołania Komitetu. Informacja pojawiła się w momencie, gdy z Ukrainy spływają doniesienia o zmasowanych atakach rakietowych. Do największej liczby uderzeń doszło w obwodzie kijowskim i na północy Ukrainy. Tylko w Kijowie zanotowano trzy uderzenia. Jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, co najmniej 4 kolejne pociski zestrzeliła obrona przeciwlotnicza. Rosyjski agresor uderza w obiekty infrastruktury energetycznej. We wszystkich miastach zaprowadzono ograniczenia w dostępie do prądu.

