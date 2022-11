Jachira na posiedzeniu Sejmu: Czas odjaniepawlić polską przestrzeń publiczną

We wtorek rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Do czwartku (17 listopada) posłowie będą kontynuować prace m.in. nad: rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nowelizacją ustawy o finansach publicznych, prawem ochrony środowiska czy prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Podczas debaty polityków ostro na temat kondycji polskiego Kościoła wypowiedziała się Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej.

Posiedzenie Sejmu. Jachira: Pedofile w sutannach nie mogą być inaczej traktowani

Klaudia Jachira stwierdziła, że "pedofile w sutannach nie mogą być traktowani inaczej niż świeccy przestępcy". - Czas debat i bezkarności dawno minął. Trzeba ich już teraz rozliczać. Także tych, którzy pomagali ukrywać przez lata te zbrodnie - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Według Jachiry dużą rolę w kwestii ukrywania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych odgrywał Jan Paweł II.

- Czas na usunięcie z przestrzeni publicznej osoby, która przez dekady brała udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci. Czas, by Jan Paweł II przestał być patronem przedszkoli, szkół. Pora skończyć z tablicami na jego cześć we wszystkich publicznych instytucjach, także w Sejmie. Wybierajmy na patronów ludzi, którzy dbali o dzieci, a nie je krzywdzili lub dopuszczali do ich krzywdzenia - zaapelowała.

- Czas odjaniepawlić polską, świecką przestrzeń publiczną. Jesteśmy to winni dzieciom - podsumowała swoje wystąpienie posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Donald Tusk skomentował zachowanie Klaudii Jachiry w Sejmie

Ustawa o Komisji ds. Pedofilii

Państwowa Komisja została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Swoje funkcjonowanie rozpoczęła 1 października 2020 r. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. Do ich zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Pod koniec lipca Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofilii. W projekcie prezydent zaproponował m.in. zmianę nazwy organu na Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Najważniejszym punktem zaproponowanym przez prezydenta jest zmiana w udostępnianiu Komisji dokumentów. Jeśli nowela weszłaby w życie, organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związki wyznaniowe na wniosek będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni żądanych informacji. W praktyce oznacza to także uzyskanie dostępu do akt Kościoła.

Projekt nowelizacji ustawy został opublikowany na stronie internetowej Sejmu.

Marcin Gutowski: Wielu Polaków może mieć problem z kolejnymi faktami

Marcin Gutowski, autor książki "Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II" w rozmowie z dziennikarzem Gazety.pl Danielem Drobem stwierdził, że Polacy mogą mieć problem z kolejnymi faktami dotyczącymi papieża i tuszowaniu przez niego pedofilii w Kościele.

- Oczywiście, lubił podróżować, mówić o prawdach wiary, nauczać. To było dla niego kluczowe. Ale to nie znaczy, że nie widział aparatu władzy, na czele którego stał. Dzisiaj już wiemy, że docierały do niego informacje o sprawach kompromitujących jego instytucję - powiedział.

- Jego najbliżsi współpracownicy, na czele z osobistym sekretarzem kard. Dziwiszem, milczą jak zaklęci. Na marginesie - kilka dni temu rozmawiałem ponownie z kard. Dziwiszem i znowu odbiłem się od ściany. Mam wrażenie, że ta ściana nie jest już tak twarda i tak bezwzględna, jak kiedyś - dodał Marcin Gutowski.

