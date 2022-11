Młodzi działacze PiS ukryli filmy na TikToku. "Okiem młodych" czeka rebranding

Profil "Okiem młodych", jak podaje portal wirtualnemedia.pl, kilka dni temu zniknął z publicznego TikToka. Administratorzy profilu zmienili status na prywatny. W związku z tym wszystkie treści, które były udostępniane przez młodych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, zniknęły z ogólnodostępnej platformy.

"Okiem młodych" zniknęło z publicznego TikToka. Ale niedługo wróci

Z ustaleń dziennikarzy wynika jednak, że ma to być "tymczasowe rozwiązanie" ponieważ profil "przechodzi rebranding". Profil ma stać się publiczny "na dniach".

- Prywatny status to rozwiązanie tymczasowe, przechodziliśmy drobny rebranding i wprowadzaliśmy zmiany techniczne (nowe miejsca do nagrań itd.), stąd przez pewien czas udostępnialiśmy nowe filmy na innych platformach. Natomiast kończymy już poprawki konta i wrócimy do aktywności na TikToku jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro - przekazał Wirtualnym Mediom współtwórca "Okiem młodych" Oskar Szafarowicz.

Okiem Młodych chwalą PiS i krytykują Tuska. "Niby oddolna kampania"

"Okiem młodych" to profil, na którym polityczne filmiki tworzą Wiktoria Mielniczek (członkini Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, która działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości), Oskar Szafarowicz (członek Forum Młodych PiS) i Kamil Kaniuk (regionalny przedstawiciel Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. Młodzi działacze przedstawiają bardzo skrajne, prawicowe tezy. Często też, zamiast przedstawiać rzetelne informacje, korzystają z tematów, które grają na emocjach odbiorców. Tak było choćby w materiale dotyczącym rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Twórcy uznali wówczas, że "historia kołem się toczy", a następnie zestawili obok siebie karykatury Hitlera i Stalina ze zdjęciem Władimira Putina, Angeli Merkel oraz Donalda Tuska.

