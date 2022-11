Nowy sondaż. Przewaga PiS najmniejsza od lat. Spadek wśród najstarszych wyborców

Wyniki sondażu publikuje w poniedziałek OKO.press. Zgodnie z badaniem Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32 proc. poparcia (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do badania z września tego roku). 27 proc. to wynik KO (wzrost o 1 pkt proc.) Trzecia w zestawieniu jest Polska 2050 z 12 proc. poparcia (- 1 pkt proc.). Dalej uplasowały się Lewica (9 proc., poparcie bez zmian), Konfederacja (6 proc., 1 pkt proc. spadku) i PSL (5 proc., poparcie bez zmian). Poza Sejmem znalazłaby się Agrounia z dwuprocentowym poparciem (bez zmian). 1 proc. respondentów wskazał inną partię, a 6 proc. to niezdecydowani.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński ubolewa nad teatrem w sklepie mięsnym. "Mi chodzi o takie porządne teatry"

Sondaż dla OKO.press: Opozycja może liczyć na 250 mandatów w Sejmie

Udział w wyborach zadeklarowało 68 proc., przy czym, jak zaznacza portal, rzeczywista frekwencja wynosi zwykle ok. 10 pkt. proc. mniej niż deklarowana.

OKO.press zestawiło wyniki badań Ipsos prowadzone od czerwca 2016 roku. Z porównania wynika, że obecna przewaga PiS nad KO (5 pkt. proc.) jest najniższa od połowy 2017 roku.

Jak wylicza portal, takie wyniki dawałyby koalicji tworzonej przez dzisiejsze ugrupowania opozycyjne (KO, Polska 2050, Lewica i PSL) aż 250 mandatów. Większość w postaci 238 mandatów koalicja miałaby bez PSL.

"Chersoń może być równany z ziemią jak Mariupol". SBU szuka agentów

Dalej w analizie dotyczącej sondażu dziennikarze portalu wskazują, że PiS w porównaniu do sondażu z września br. zyskało 3 pkt. proc. wśród wyborców na wsi i w małych miastach. Straciło natomiast 4 pkt. proc. wśród osób najstarszych oraz 5 pkt. proc. w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Badanie Ipsos dla OKO.press przeprowadzono w dniach 7-9 listopada na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1015.

Bąkiewicz z Solidarną Polską? "Ja bym go tak krytycznie nie oceniał"