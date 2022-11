Zbierze się klub PiS. Już wiadomo - Kaczyński będzie bronić Ziobry. "To nie opozycja mebluje rząd"

Posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 19. Wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka powiedziała Polskiemu Radiu, że parlamentarzyści będą dyskutować m.in. na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dodała, że w posiedzeniu klubu weźmie udział pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała, który ma przedstawić parlamentarzystom PiS informację na temat szczegółów i postępów prac.

REKLAMA

Opozycja złoży wniosek ws. odwołania Ziobry. PiS będzie przeciw

Na agendzie najbliższego posiedzenia Sejmu ma pojawić się również wniosek opozycji o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Powodem ma być blokowanie przez lidera Solidarnej Polski porozumienia z Komisją Europejską w sprawie wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. - Nadchodzi dobry czas, bo Kaczyński zmienia retorykę. Chce dogadać się z Brukselą. Trzeba mu pomóc i Ziobrę z rządu wykosić - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział dziennikarzom w Sejmie, że jego ugrupowanie "zawsze broni ministrów rządu Zjednoczonej Prawicy". - To nie opozycja decyduje o składzie rządu - zaznaczył. W jego ocenie kolejne wnioski o wota nieufności wobec różnych ministrów nie mają sensu. - To nie opozycja mebluje rząd - oświadczył rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Odnosząc się do kwestii wypłaty pieniędzy z KPO, Radosław Fogiel powiedział, że "wszyscy na to czekamy". - To prawda, że powinniśmy tutaj szukać możliwości wygaszania konfliktów. Zwłaszcza kiedy możemy oczekiwać wsparcia finansowego w ramach KPO. Co nie znaczy, że pewne podstawowe granice nie muszą być zachowane - mówił Fogiel cytowany przez "GW".

Dodał, że wspólny apel do Komisji Europejskiej o przestrzeganie prawa i umów przyniósłby dobry skutek.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po siedmiu dniach od jego zgłoszenia i nie później niż na następnym posiedzeniu. Sejm wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów.

Zobacz wideo Girzyński: Wzajemna niechęć Ziobry i Morawieckiego jest powszechnie znana

Rzecznik PiS zapowiada: Rząd będzie rozmawiał z Komisją Europejską

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że rząd będzie rozmawiał z Komisją Europejską na temat przedłużenia tarczy antyinflacyjnej. O tę kwestię był pytany przez dziennikarzy w Sejmie. Komisja Europejska nie chce zgodzić się na stosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy sztuczne oraz obniżonej na paliwa silnikowe. Zgodnie z tarczą antyinflacyjną obowiązują one do końca roku.

Radosław Fogiel mówił, że - obok prowadzenia dialogu z Komisją Europejską - PiS będzie szukać również innych rozwiązań łagodzących skutki inflacji. Podkreślił, że celem ugrupowania jest pomoc Polakom i "ulżenie im w sytuacji inflacyjnej". Komisja Europejska nie kwestionuje natomiast zerowej stawki VAT na żywność. Radosław Fogiel mówił, że decyzja w sprawie tego, jak długo będzie obowiązywać, zapadnie wkrótce.

Po wprowadzeniu rządowej tarczy antyinflacyjnej zostały obniżone stawki podatku VAT na: paliwa silnikowe - do 8 proc., na energię elektryczną i ciepło - do 5 proc., na żywność i nawozy sztuczne - do zera. Tarcza w tej formie obowiązuje do końca roku.