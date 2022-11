Kaczyński skrytykował radykałów w swojej partii. "Jesteśmy prawicą umiarkowaną"

Zobacz wideo Jackowski: Jakby prezes powiedział, że Ziemia jest płaska, to zaraz znajdą się obrońcy tej tezy

Trwa przedwyborczy objazd Jarosława Kaczyńskiego po Polsce. W niedzielę prezes PiS był w Bielsku-Białej, gdzie apelował, aby nie głosić "idei o charakterze skrajnym". - Wiecie państwo, jaki jest wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych? Mieli wygrać republikanie, a jest co najwyżej remis, albo nawet można mówić o sukcesie demokratów - powiedział były premier.

- Oni zastosowali mądrą metodę. W paru okręgach, gdzie się wahało, zaczęli bardzo mocno podbijać tych radykałów, którzy krzyczą, że wszystko da się załatwić jednym prostym posunięciem, że w gruncie rzeczy nie ma żadnych komplikacji, my dojdziemy do władzy i wszystko będzie dobrze. Oczywiście tak nie będzie - dodał.

Kaczyński: Takich błędów nie należy popełniać

Kaczyński nawiązał tym do relacji Polski z Unią Europejską. - Tam nie ma prostych rozwiązań i musicie sobie państwo zdawać sprawę z tego, że tu żadne tam punkty, które mają być kulami, ale jak się bliżej przyjrzeć, to są kapiszonami. Tutaj jest potrzebna bardziej skomplikowana operacja i my taką operację w tej chwili prowadzimy. I my te środki dostaniemy. Tylko nie na zasadzie, że wystarczą jedno albo dwa posunięcia - zaznaczył prezes PiS, jeszcze raz odnosząc się do błędów, które jego zdaniem popełnili republikanie.

- Takich błędów nie należy popełniać. My musimy pamiętać, że walczymy w sytuacji bardzo trudnej, ale byliśmy i pozostajemy prawicą. Nie ukrywamy tego. Jesteśmy ludźmi wartości (...). Jesteśmy prawicą umiarkowaną, rozsądną - powiedział, dodając "nasi przeciwnicy będą próbowali eksponować tych wszystkich skrajnych".

