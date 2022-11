Jak wynika z najnowszego sondażu, który przeprowadziła firma Estymator dla tygodnika "Do Rzeczy" Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie na poziomie 35.9 proc. W porównaniu do ostatniego sondażu jest to spadek o 0,5 pkt proc.

Wynik ten nie dałby partii Jarosława Kaczyńskiego większości w nowej kadencji Sejmu. Przekłada się on na 202 miejsca w parlamencie. W porównaniu z wyborami z 2019 jest to spadek o 33 miejsca.

Sondaż dla "Do Rzeczy". Opozycja z większością sejmową

Tuż za PiS znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem 27,7 proc. Jest to spadek o 0,6 pkt proc. Taki wynik oznaczałby 141 mandatów (o siedem więcej niż w poprzednich wyborach).

Na trzecim miejscu uplasowała się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni może liczyć na poparcie na poziomie 11,6 proc. Jest to wzrost o 0,3 pkt proc. Taki wynik dałby ugrupowaniu 53 miejsca w Sejmie.

Do parlamentu weszłaby również Lewica, z poparciem sięgającym 11,2 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.). Taki wynik dałby 44 mandaty (mniej o pięciu posłów niż w wyborach z 2019 roku) oraz PSL. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza uzyskała w sondażu 6,9 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Taki wynik daje 19 mandatów (to mniej o 11 niż w ostatnich wyborach).

Pod progiem wyborczym znalazły się Konfederacja (4,8 proc.) oraz Kukiz'15 (1,4 proc.). Opcję "inne" wskazało 0,5 proc. ankietowanych.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 55 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-10 listopada na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 055 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować w wyborach.

To nie pierwszy taki wynik sondażu wyborczego w ostatnim czasie. Niedawno opisywaliśmy badanie, które przeprowadziła pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski. Z opublikowanych 8 listopada danych wynikało, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby liczyć na samodzielne rządy, jeśli wybory odbywałyby się w najbliższą niedzielę.

Z zebranych danych wynikało, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,4 proc. poparcia (spadek o 0,3 pkt proc.). Wg pracowni topnieje przewaga partii Jarosława Kaczyńskiego nad Koalicją Obywatelską. Na tę partię zagłosowałoby 26 proc. wyborców (o 1,3 pkt proc. więcej niż dwa tygodnie temu). Na Polskę 2050 głos oddałoby 13,1 proc. badanych (spadek o 0,9 pkt proc). Duży wzrost, o 2,4 pkt proc., odnotowała Lewica, która uzyskałaby 9,6 proc. głosów. PSL weszłoby do Sejmu z wynikiem 6,2 proc. Poza parlamentem znalazłaby się Konfederacja - 4,4 proc. i AgroUnia - 0,3 proc. Więcej w poniższym materiale: