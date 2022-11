Robert Winnicki pewny, że Bąkiewicz przegra wybory. "To ostatni marsz, który współorganizował"

Poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki był pytany w Radiu ZET o przebieg Marszu Niepodległości. Podczas piątkowego pochodu kolumna Ruchu Narodowego szła przed Robertem Bąkiewiczem, organizatorem marszu.

- My ten marsz od trzynastu lat organizujemy. Organizowaliśmy go siedem czy osiem lat przed tym, kiedy pojawił się Robert Bąkiewicz, więc jak mieliśmy to przejmować? Nie trzeba się było przepychać, to wszystko było uzgodnione z dowództwem straży Marszu Niepodległości - mówił. - Uzgodniliśmy, że pan Bąkiewicz nie przemawia na tym marszu, wszystko zostało dotrzymane. Tak miało być - dodawał.

Robert Winnicki: Ostatni marsz, który współorganizował Bąkiewicz

Winnicki odniósł się też do kwestii rządowych dotacji, które otrzymuje kierowane przez Bąkiewicza Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. - Trzeci sektor ma prawo występować o pieniądze publiczne. Nie tylko lewicowy czy liberalny trzeci sektor, ale również ten prawicowy ma prawo występować po pieniądze publiczne. Pytanie jest inne. Co się z tymi pieniędzmi robi? Na co przeznacza i czy się ludzi gromadzi, czy rozprasza? - mówił Winnicki w Radiu ZET. - Media Narodowe są zarżnięte przez ostatnie lata, Straż Narodowa się rozpierzchła, Roty nie istnieją - wymieniał.

Marsz Niepodległości spokojny i mniej liczny. Bąkiewicz "wyrolowany"

Winnicki podkreślił, że "jest większość w stowarzyszeniu, jest większość w zarządzie i na początku roku są wybory w stowarzyszeniu". Jak stwierdził, w 2022 roku odbył się ostatni marsz, który współorganizował Robert Bąkiewicz. Podkreślił, że obecny szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości przegra wybory w organizacji.

To kolejna odsłona konfliktu między Ruchem Narodowym a Marszem Niepodległości. W październiku RN przedstawił własne hasło na Marsz Niepodległości. Z obu stron padały wówczas zarzuty dotyczące upolitycznienia manifestacji.

Marsz Niepodległości

W piątek przez Warszawę przeszedł Marsz Niepodległości. Manifestacja narodowców była jedną ze spokojniejszych w ostatnich latach. Podczas pochodu doszło do spalenia flagi Strajku Kobiet, natomiast o flagę Unii Europejskiej wycierano buty. Również stołeczna policja poinformowała, że Marsz Niepodległości w Warszawie przebiegł spokojnie. Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkomisarz Sylwester Marczak przekazał, że zatrzymano 27 osób. Są to głównie m.in. osoby poszukiwane, a także osoba próbująca użyć zakazanego dzisiaj drona.