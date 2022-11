Jarosław Kaczyński w Wadowicach: Nie ma zgody na agendę niemiecką i lewacką - antywojtyliańską

- Bardzo się cieszę, że tu jestem, tu w Wadowicach - mieście szczególnym, które zawsze będzie się łączyć z wielkim Polakiem, św. Janem Pawłem II. Polski papież odegrał wielką rolę w historii - rozpoczął spotkanie w Wadowicach Jarosław Kaczyński. - Jan Paweł II jest brutalnie atakowany, atakowany skrajnie niesprawiedliwie, atakowany za różne grzechy, które jednak nie były jego grzechami. Jest niszczony, bo jego postać stała się częścią polskiej tożsamości. Niektórym chodzi o to, by podważyć wartości chrześcijańskie i je odrzucić - dodał prezes PiS.

Zdaniem byłego wicepremiera "Polska przetrwała przez lata zaborów dzięki chrześcijaństwu". - Dziś jesteśmy dużym narodem - to jest sukces i on wynika z naszego narodowego usposobienia, które opiera się na Kościele katolickim.

- Mamy wrogów na Wschodzie. Nasza formacja mówiła o tym, mówił o tym w sposób praktyczny śp. prezydent Lech Kaczyński. Z Zachodu płyną również zagrożenia związane z budową państwa europejskiego pod przywództwem Niemiec - mówił prezes PiS podczas spotkania z sympatykami.

Zdaniem prezesa PiS w sytuacji kryzysu uchodźczego wywołanego wojną w Ukrainie zawiodła jedna instytucja - Unia Europejska. - To nie jest normalna sytuacja. Od UE nie otrzymujemy pomocy w związku z przyjęciem uchodźców, ale też nie mamy środków, które nam się należą - mówił Kaczyński.

Kaczyński: Nie ma zgody na realizację agendy niemieckiej i lewackiej

- My uważamy, że środki od Unii Europejskiej nam się należą, byliśmy elastyczni i walczymy o nie - jestem przekonany, że je uzyskamy. Ale to nie oznacza, że mamy realizować agendę antysuwerennościową, czyli niemiecką, i agendę lewicową, czy lewacką, którą można w skrócie określić jako antychrześcijańską - a można ja nawet jeszcze inaczej okreslić - antywojtyliańską, od nazwiska Jana Pawła II - powiedział Kaczyński. Jak dodał, to agenda, która ma w jego ocenie zmienić Polskę w kraj taki, jakie już są na Zachodzie. - Gdzie zdrowy rozsadek uszedł, gdzieś do jakiegoś kąta i boi się głowy stamtąd wychylić - mówił, by po chwili rozwinąć myśl, że chodzi o edukatorów seksualnych, którzy mają zagrażać polskim dzieciom.

- My nie chcemy Polski, w której narzuca się nam ideologię z zewnątrz. Temu ideologicznemu szaleństwu, które przychodzi, trzeba się przeciwstawić. Nie można mówić, że kwestia płci nie ma znaczenia - przekonywał prezes PiS.

Mówiąc o przyszłorocznych wyborach, Kaczyński wskazał, że ich stawką jest "normalność i jej brak, polityka socjalna i rozwoju albo stawka godzinowa za pracę sprzed 2015 roku".

Zobacz wideo Kukła Putina na szubienicy, hasła antyukraińskie i antyunijne, a do tego homofobia i ksenofobia. Tak wyglądał Marsz Niepodległości 2022

Od czerwca (z przerwą na odpoczynek) prezes PiS odbywa tournée po Polsce. Oficjalnie celem jest objazd nowych okręgów partyjnych. Podczas spotkań z sympatykami PiS Jarosław Kaczyński mówi o dokonaniach swojego ugrupowania oraz planowanych działaniach, ale przede wszystkim mobilizuje przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

W niedzielę w ramach objazdu nowych okręgów partyjnych Jarosław Kaczyński odwiedzi Bielsko-Białą i Cieszyn. Szef PiS zamierza odwiedzić wszystkie nowe 94 okręgi do połowy przyszłego roku.