Przyszli protestować przed spotkaniem z Kaczyńskim. Wylegitymowała ich policja. "Będziesz siedział"

Zobacz wideo Kukła Putina na szubienicy, hasła antyukraińskie i antyunijne, a do tego homofobia i ksenofobia. Tak wyglądał Marsz Niepodległości 2022

Jarosław Kaczyński wziął udział w Krakowie w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie. Spotkanie polityków odbyło się w Hali Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół.

REKLAMA

Prezes PiS powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy "musi być skuteczny". - Udowodniliśmy w ciągu tych siedmiu lat, że [to - red.] umiemy. I Polska, i Polacy mogą na nas liczyć. Mogą liczyć na PiS. Właśnie w tym ciężkim czasie, właśnie w tym ciężkim czasie potrzebujemy dobrej władzy, dobrego rządu i mamy taki rząd. Mamy dobry rząd na trudne czasy - podkreślał.

- Choć powodów, podstaw do nadziei jest wiele, to może ta jest najmocniejsza. Wierzę, że ten dobry czas po tym chmurnym czasie przyjdzie i to może już niezbyt dużo nas od tego dzieli. Wierzę w to głęboko - mówił Jarosław Kaczyński.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Wrocław. Policja zatrzymała Międlara. Jechał na antyukraiński marsz

Protest przed spotkaniem z prezesem PiS

Przed spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim grupa osób przyszła protestować pod biuro Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Retoryka. Demonstranci z inicjatywy "Dość milczenia" mieli ze sobą m.in. transparent z hasłem: "Jeszcze Polska nie zginęła. Co nam kacza łapa wzięła, wszystko odbierzemy!" oraz tęczową flagę z napisem: "Stop transfobii".

Jak podaje Onet, kiedy protestujący chcieli zbliżyć się na miejsce spotkania, interweniowała policja. "Demonstranci zostali zatrzymani i są legitymowani przez policję. Funkcjonariusze swoje postępowanie tłumaczą tym, że protestujący zakłócają inne legalne zgromadzenie" - relacjonuje portal. Manifestujących legitymowano w autobusie policyjnym. Ci krzyczeli: "Kaczyński będziesz siedział" i "Macie krew na rękach".

Marsz Niepodległości. Policja: Zatrzymaliśmy 27 osób, w tym osobę poszukiwaną