Donald Tusk z ofertą dla PiS: Pomożemy wam odwołać tego człowieka

- Jeśli tak dajecie do zrozumienia, że to Ziobro uniemożliwia to, żeby ustąpić w sprawie sądów, w sprawie tych tak zwanych kamieni milowych, to proszę bardzo, odwołajmy go wspólnie - mówił Donald Tusk podczas spotkania z sympatykami w Sępólnie Krajeńskim.

- Bo co jest ważniejsze? Te ponad 300 miliardów złotych dla Polski czy stołek dla ministra Ziobry? Nie ma żadnego problemu, złożymy wotum nieufności dla ministra Ziobry przed najbliższym posiedzeniem Sejmu i pomożemy wam odwołać tego człowieka też w waszym interesie - zaoferował przewodniczący Platformy Obywatelskiej i dodał: - Bo jeśli Polska dostanie te nam należne pieniądze, to wszystkim będzie lepiej, także sympatykom partii rządzącej. Mam nadzieję, że ten apel wreszcie dotrze do Jarosława Kaczyńskiego.

Nie kamienie milowe, a kamienie u szyi

Zdaniem Tuska to nie wyznaczone przez Komisję Europejską kamienie milowe są problemem dla Polski, a "kamienie u szyi naszej ojczyzny" - Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

- Ja pomijam fakt, że te kamienie milowe to jest tak: żeby była czysta energia, żeby sądy były niezależne, żeby budżet i wydatki publiczne były transparentne, żeby wydatki europejskie były kontrolowalne, a nie wydawane tak jak sobie władza wyobraża, więc te kamienie milowe to jest coś pozytywnego z punktu widzenia Polski i obywateli polskich - tłumaczył.

Medal dla Sasina, a dla Obajtka odznaka Wzorowy Działkowiec

Tusk w Sępólnie żartował z medalu króla Zygmunta Augusta, który Poczta Polska przyznała Jackowi Sasinowi. - (...) Ten medal właśnie wymyślono po to, żeby dostał go Sasin. Sasin, który z pocztą ma tyle wspólnego, że robił te wybory kopertowe, 70 milionów poszło w piach, do dzisiaj 30 milionów pakietów w magazynach leży. Za to Sasin dostał medal - mówił.

Były premier wymieniał inne nagrody, które mogliby dostać politycy PiS. - Widzę oczami wyobraźni odznakę Wzorowy Działkowiec. Obajtek i Morawiecki zasłużyli na nią bez dwóch zdań - stwierdził. Dla Łukasza Szumowskiego zaproponował natomiast Złoty Respirator, a dla Anny Moskwy - Złotą Wędkę.