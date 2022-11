Zaognia się konflikt PiS z Ziobrą. "Czy Solidarna Polska chce wyprowadzić Polskę z UE?"

Gdy w lutym Zbigniew Ziobro mówił, że Mateusz Morawiecki popełnił "historyczny błąd", Michał Wójcik przekonywał, że nie był to atak i nie będzie żadnego kryzysu w rządzie. Dziś minister nie próbuje już łagodzić przekazu swojego partyjnego szefa. - Nie ma wątpliwości żadnych, że od kiedy nastąpiła zmiana na tym [premiera - red.] stanowisku, mamy kłopoty z przeforsowaniem pewnych ustaw - mówił Wójcik w programie "Tłit".

- Preprowadziliśmy ważne reformy, chociaż nie było łatwo, bo od kilku lat parę rzeczy było blokowanych. Dopiero niedawno np. ustawa o lichwie została przegłosowana, ale już np. spłaszczenia [struktury] sądów przez kilka lat nie mogliśmy przeforsować - wyjaśniał.

Wójcik przekonywał, że gdyby kilka lat temu udało się przeprowadzić reformy Ziobry, nie byłoby dziś problemów z KPO. - O ile wiem, część sędziów była już spakowana, byli gotowi na to, żeby odejść. Natomiast te regulacje Zbigniewa Ziobro zostały zablokowane i mamy taką sytuację dzisiaj, jaką mamy - stwierdził i dodał:

To, że nie mamy pieniędzy, to Zbigniew Ziobro nie ma z tym nic wspólnego.

- Zbigniew Ziorbo położył na stół swoją ustawę, ona została zablokowana, potem nastąpiła seria zdarzeń, które doprowadziły do tego, że trzeba rozmawiać w Komisji Europejskiej. My na kompromisy zgadzaliśmy się po drodze, m.in. na ten trudny kompromis dotyczący izby dyscyplinarnej. Ale nie można nas obwiniać za to, że dzisiaj środków nie ma. Przepraszam bardzo, ale my nie mamy z tym nic wspólnego - mówił dalej Wójcik.

Minister przekonywał również, że Ziobro jest "najlepszym ministrem sprawiedliwości w czasach powojennych, poza śp. prof. Lechem Kaczyńskim", a także "uczniem i kontynuatorem myśli" prezydenta.

"Dlaczego Ziobro naraża Polskę na kolejny poważny konflikt z UE?"

Spór SP z PiS można zobaczyć również na Twitterze, gdzie wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska komentował wpisy Jacka Ozdoby i konferencję Solidarnej Polski na temat wyjścia Polski z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Zyska odpowiedział na post o projekcie Europejski System Handlu Emisjami

"Czy Solidarna Polska chce wyprowadzić Polskę z UE? Jednostronne odejście od polityki klimatycznej UE nie jest możliwe! Dlaczego Ziobro naraża Polskę na kolejny poważny konflikt z Unią Europejską? Zmiany systemu ETS można dokonać wyłącznie na poziomie wszystkich państw członkowskich UE!" - napisał Zyska.

Wiceminister dodał, że przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że nawet wyjście z UE nie daje podstaw do wyjścia z polityki klimatycznej o charakterze takim, jak polityka unijna. Jego zdaniem inicjatywa partii Ziobry "może skończyć się przegraną przed TSUE".