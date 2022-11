Arłukowicz o działaniach PiS przed wyborami: Będzie dochodziło do prób siłowego rozwiązania problemu

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

We wtorek komisja śledcza Parlamentu Europejskiego ws. wykorzystania systemu Pegasus opublikowała wstępny raport na ten temat. Stwierdzono w nim, że w Polsce "prawa osób poszkodowanych zostały ograniczone, a prawne środki zaradcze okazały się w praktyce nieskuteczne". "Skuteczne dochodzenie oraz niezależny nadzór zostały praktycznie wyeliminowane" - napisano.

- Nadużywanie oprogramowania szpiegującego w państwach członkowskich UE jest poważnym zagrożeniem dla demokracji na całym kontynencie w czasie, gdy potrzebujemy demokracji bardziej niż kiedykolwiek - powiedziała na konferencji prasowej Sophie in 't Veld, sprawozdawczyni komisji.

Arłukowicz: Stawiam tezę, że szpiegowanie telefonu Brejzy zniekształciło wynik wyborczy w Polsce

O śledztwie ws. Pegasusa mówił w środę w Porannej Rozmowie Bartosz Arłukowicz. - To, co dla nas najważniejsze w tym projekcie raportu, to, że napisano wprost, że Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym Pegasusa zastosowano do systemowego zdobycia, utrzymania, podtrzymywania władzy, a także represji opozycji. To jest jedyny kraj w Europie, w którym władza używała Pegasusa wprost przeciwko opozycji, wprost po to, żeby zdobyć władzę i wprost po to, żeby władzę utrzymać - podkreślił europoseł.

- Mam pełną świadomość, że ci, którzy z nami toczyli polityczny spór w kampanii mieli kompletnie uprzywilejowaną pozycję. Stawiam tezę, że szpiegowanie telefonu Krzysztofa Brejzy - w mojej ocenie - zniekształciło wynik wyborczy w Polsce - zaznaczył.

- Na stronie 20 w tym raporcie PE napisane zostało zdanie, które jest chyba najważniejsze, a mianowicie mówiące o tym, że sposób używania Pegasusa w Polsce przez rząd nasuwa wątpliwości, co do jakości i uczciwości wyborów w roku 2023 - dodał. Polityk podkreślił, że sam obawia się "zniekształcenia wyniku wyborczego".

Będzie dochodziło, w mojej ocenie, do zastraszania, prób aresztowania i prób siłowego rozwiązania problemu wyborczego. Ci ludzie wiedzą, że jak przegrają wybory, będą musieli ponieść odpowiedzialność za to, co robili przez ostatnie lata, w tym odpowiedzialność karną. W związku z tym będą robili wszystko - w sposób uczciwy i nie - żeby ten wynik wyborczy był na ich korzyść

- powiedział gość Porannej Rozmowy Gazeta.pl.

