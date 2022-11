PiS szykuje ustawę, która ma pomóc w walce z alkoholizmem Polaków. Niebawem szczegóły

Krzysztof Sobolewski powiedział, że działania te świadczą o tym, że PiS nie bagatelizuje dużego problemu społecznego, jakim jest alkoholizm. Dodał, że rozwiązania, które zostaną przygotowane, będą stanowić skuteczne narzędzie do zmniejszenia tego problemu.

REKLAMA

Polki nie mają dzieci, bo za dużo piją - skandaliczne słowa Kaczyńskiego

Zapowiedź sekretarza generalnego dotycząca problemu alkoholizmu w Polsce ma miejsce tuż po skandalicznym wystąpieniu prezesa partii w Ełku. W weekend Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego młode kobiety w Polsce nie zachodzą wcześniej w ciążę. Jego zdaniem winny jest alkohol.

Zobacz wideo Czy Polki faktycznie boją się rodzić dzieci w Polsce? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

- Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez dwadzieścia lat, przeciętnie, jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa - powiedział prezes PiS.

- To jest kwestia po prostu pewnego nastawienia ludzi, a szczególności pań. No bo to kobiety rodzą dzieci. [...] Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale... no jak do 25. roku daje w szyję... - mówił dalej Kaczyński.

Słowa prezesa spotkały się z powszechną krytyką, a wystąpienie odnotowały zagraniczne media. Jedna z berlińskich gazeta napisała: Kaczyński "jest kawalerem i nie ma dzieci, ale ma bardzo ciekawe opinie na temat kobiet, dzieci i rodziny", a swoją wypowiedzią "wzbudził gniew i kpiny".

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce od alkoholu uzależnionych jest około 900 tysięcy osób. Inne badania mówią o tym, że nadużywanie alkoholu dotyczy 2,5 miliona Polaków. Szacuje się, że w rodzinach z problemem alkoholowym w naszym kraju żyją nawet 4 miliony osób, w tym 2 miliony dzieci.