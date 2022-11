Samuel Pereira postanowił skrytykować Prawo i Sprawiedliwość. Dziennikarz i szef tvp.info uważa, że partia Jarosława Kaczyńskiego ponosi "porażkę komunikacyjną".

Samuel Pereira krytykuje PiS. Dostał poradę od ministra z KPRM. "Proszę nie wypłakiwać się na Twitterze"

"Tusk jeździ po kraju, a PiS śpi. To, że szef PO może bez większego problemu opowiadać kłamstwa, szerzyć amnezję ws. swojego dorobku jako premiera i sam sobie zaprzeczać, praktycznie bez żadnej kontry - to porażka komunikacyjna PiS" - napisał Pereira.

Na wpis dziennikarza TVP szybko zareagował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Proszę nie wypłakiwać się na Twitterze i zachowywać jak mężczyzna. Solidarnej nie ma w waszym medium od dawna i da się z tym żyć" - napisał polityk, odnosząc się do tego, że posłowie Solidarnej Polski nie są zapraszani do TVP tak często, jak inni koalicjanci Zjednoczonej Prawicy.

Pereira postanowił jednak poprosić polityka o dodatkowy komentarz w tej sprawie. "Wyraziłem swoją opinię, bez emocji, Panu za to ich jak widać nie brakuje. Mógłby Pan rozwinąć myśl?" - napisał szef tvp.info.

"A po co mam rozwijać? Proszę przeczytać uważnie trzy razy i Pan zrozumie tekst" - odpowiedział mu Michał Wójcik. "Czyli nie było w pańskim tweecie głębszego sensu? Tak myślałem" - odparł Pereira, na czym dyskusja została zakończona.

Sprawa, do której najprawdopodobniej odniósł się Michał Wójcik dotyczy 2020 roku. Wówczas media zauważyły, że politycy Solidarnej Polski przez miesiąc nie byli zapraszani do programów publicystycznych w TVP Info. Z ustaleń Onetu wynikało, że decyzja o "zakazie zapraszania ludzi Ziobry" do TVP została podjęta przez Jarosława Kaczyńskiego.

