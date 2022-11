PiS złoży w Sejmie projekt ws. zmian w konstytucji. Sobolewski: Jeszcze w tym tygodniu

Do końca tego tygodnia Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt w sprawie zmian w konstytucji w sprawie immunitetu formalnego. By przyjąć ten projekt, partia rządząca będzie potrzebować w Sejmie większości co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

