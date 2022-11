Stanisław Tyszka dołączy do Konfederacji? Poseł komentuje. Korwin: Dziwiło nas, że wytrzymuje u pana Kukiza

Stanisław Tyszka ma dołączyć do koła poselskiego Konfederacji - podaje Interia. Były członek Kukiz'15 miałby dołączyć do koła w zamian za pierwsze miejsce na liście wyborczej partii. Poseł skomentował te doniesienia w rozmowie z PAP. - Prowadzę rozmowy z różnymi środowiskami. Gdy się zakończą, to podzielę się wynikami - wyjaśnił.

