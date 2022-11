"Rodzić dzieci, a nie pić?". Stankiewicz: Kaczyński zmieszał dwa problemy i postawił sprawy na głowie

Zobacz wideo

W sobotę i niedzielę Jarosław Kaczyński dwukrotnie powtarzał szkodliwe mity na temat alkoholizmu ("mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez dwadzieścia lat, przeciętnie, jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa") - stwierdził też m.in., że Polki nie rodzą dzieci, bo "dają w szyję". potem tłumaczył się ze swoich słów i znów brnął w absurdy, mówiąc: - To się kończy około 25. roku życia, nie chcę już mówić dlaczego. (...) Wiem to z dobrego źródła.

Kaczyński mówił, że kobiety "dają w szyję". "Dzisiaj nikt tak nie mówi"

Poniżej przytaczamy opinię doktora Piotra Stankiewicza, który otwarcie mówi, że sam mierzył się z uzależnieniem (Na swojej stronie opisuje: "Mój romans z alkoholem (miłość raczej jednostronna) trwał 11 lat, 5 miesięcy i kilka dni. Szmat czasu, ale zmieściły się w nim wszystkie te dzikie podróże, koczowiska w pociągach absurdalnych relacji z winem o nieokreślonym smaku i określonej mocy, śnieg sypiący się do wagonu. (...)".

Jako że od prawie trzynastu lat nie wypiłem kropli alkoholu, a od pięciu jestem ojcem wspaniałej osoby - mam to i owo do powiedzenia w obu sprawach. Pozwolę więc sobie rozplątać kilka wątków

Zakładam, że nie muszę nikogo dzisiaj przekonywać, że mamy w Polsce fundamentalny problem z alkoholem. Kiedy sam przestawałem pić (31 stycznia 2010 r.), świadomość tematu była w kompletnie innym miejscu. Pierwsza dekada XXI wieku to był przed-Facebookowy, a post-najntisowy świat, w którym o masie rzeczy nie było jak i gdzie mówić, w którym picie miało wymiar romantyczny, a niepicie — zgoła heroiczny. Mieliśmy już książki Osiatyńskiego (zawsze w naszych sercach, Panie Profesorze!), niby już wiedzieliśmy, że alkoholizm to choroba, a nie grzech, ale wyobraźnię wciąż definiowały opowieści takie jak „Pod mocnym aniołem" Pilcha. Dwadzieścia lat temu ta książka połowie moich rówieśników zareklamowała gorzką żołądkową. Dzisiaj mam nadzieję, że nie przeszłaby już bez poważnej krytyki, a przynajmniej, że nie dostałaby Nike.

Bo dzisiaj jesteśmy - na szczęście! - w innym miejscu. Dzisiaj co drugi celebryta (no dobra, co czwarty) opowiada o swoich nałogach, Taco zaleca, by „nigdy nie pić dwa dni z rzędu", a rozliczeniowe książki o skutkach picia ukazują się co miesiąc. W tym kontekście uwagi Kaczyńskiego wydają się smutną przebitką z czasów minionych. Widać to choćby po frazie „dawać w szyję" - dzisiaj nikt tak nie mówi. Najważniejsze tkwi jednak w meritum, nie w języku.

Wyliczenia, że mężczyzna może pić dwadzieścia lat, a kobieta tylko dwa, mają się nijak tak do wiedzy naukowej, jak do chłopskiego rozumu. Nie jestem lekarzem, więc odwołać się mogę tylko do własnego doświadczenia: mi wystarczyło kilka lat studenckiego picia, żeby dojść do stadium ewidentnie niezdrowego. Liczby u każdego będą inne (co Kaczyński przyznał), ale przede wszystkim cała ta wypowiedź pochodzi ze świata, w którym rozumienie choroby alkoholowej sprowadzało się do alternatywy rozłącznej: albo jesteś zdrowym chłopakiem, który wypije jak każdy, albo jesteś bezdomny i pijesz denaturat. Ta zupełnie archaiczna perspektywa zasłania to, co dzisiaj najważniejsze, mianowicie że niezdrowo piją miliony z nas. Funkcjonują przy tym jednak na tyle dobrze, że możemy wszyscy udawać, że problemu nie ma. Zaprawdę powiadam Wam, wiem, co mówię. Ten problem jest!

"To jest dane czarno na białym"

W Polsce pijemy alkoholu za dużo, pijemy go niezdrowo i w złych celach, nie umiemy inaczej niż alkoholem obsługiwać naszych emocji tak prywatnych, jak i społecznych. Alkohol „topi" energię i inicjatywę, sprawia, że godzimy się na toksyczne sytuacje i patologiczne układy. Świadomość tego niewątpliwie rośnie i jest to dobry znak, ale do realnych rozwiązań droga jest jeszcze długa. Kto je przedstawi i wdroży, temu należeć się będzie nagroda, jeśli nie Nobla, to chociaż ta Nike.

Nie muszę chyba dodawać, że nie są żadnym rozwiązaniem refleksje z porządku „trzeba rodzić dzieci, a nie pić alkohol". Tutaj Kaczyński postawił sprawy na głowie. Koncepcja, że w Polsce rodzi się mało dzieci, bo dwudziestolatki piją alkohol, słabo się nadaje nawet na rozmowę z wszechwujem z wesela.

A czemu rodzi się mniej dzieci, niż chcieliby rządzący? Tak się składa, że wiem! Wiem też, że w Narodowym Instytucie Wszechpłodności (już jest, czy dopiero powołają?) taka analiza chadza po pół miliona netto, więc zgłoszę się w tej sprawie, wystawiam faktury. Wyciąg z mojego raportu sprowadza się do trzech punktów, które mogą być zaskoczeniem i szokiem. Wszyscy gotowi? Otóż rodzi się mniej dzieci, niż mogłoby z powodu: braku tanio dostępnych mieszkań, rat kredytów, które odleciały w kosmos, oraz z uwagi na religijny fanatyzm antyaborcyjny. Te rzeczy są dane czarno na białym, widać je w raportach, widać je na Czarnych Protestach. Chcemy polityki prorodzinnej, chcemy, żeby rodzili się nowi obywatele i obywatelki - zajmijmy się polityką mieszkaniową, drożyzną i prawem, które służy ludziom, a nie biskupom. A nie tym, że dziewczyna umie wypić z chłopakiem jak równa z równym.

Piotr Stankiewicz (ur. 1983), pisarz i filozof stoicki. Nie pije, pisze. Właśnie wyszła jego nowa książka - tutaj.