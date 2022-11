"Wiem z dobrego źródła". "To się kończy ok. 25. roku życia". Kaczyński tłumaczy się ze słów o kobietach

Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego wystąpienia w Olsztynie (na spotkaniu zamkniętym, wyłącznie ze zwolennikami) odniósł się do swojego wystąpienia z soboty, w którym stwierdził, że kobiety w Polsce nie rodzą dzieci, bo "dają w szyję". Powielał też szkodliwe mity na temat alkoholizmu. Stwierdził (uwaga, to nie są informacje poparte żadnymi badaniami naukowymi, mogą być wręcz szkodliwe, cytat oryginalny - red.): - Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez dwadzieścia lat, przeciętnie, jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa.

Za te słowa spotkała go krytyka.

Kaczyński tłumaczy się ze słów o kobietach. "Wiem to z dobrego źródła"

Kaczyński zaczął tłumaczenia od stwierdzenia, że opozycja lubi "przekręcać" słowa polityków PiS- Trzeba umieć odrzucać te wszystkie oskarżenia, które padają, każdego dnia coś innego wymyślają. Każdego dnia coś innego wymyślają - stwierdził. Następnie przeszedł do dość chaotycznego tłumaczenia się z wypowiedzi o kobietach (poniżej spisaliśmy pełną wypowiedź prezesa PiS).

Wczoraj powiedziałem o tym, że młode kobiety ścigają się z mężczyznami, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu. Co jest obiektywnie szkodliwe, uczciwy polityk, jeśli o tym wie, a ja to wiem z dobrego źródła, musi o tym mówić, bo to jest, powtarzam, szkodliwe, nic się na to nie poradzi, [że] pewne czynniki biologiczne sprawiają, że panie są na alkohol znacznie mniej odporne niż mężczyźni. Co nie znaczy, że ja zachęcam mężczyzn, żeby nadmiernie pili, chociaż być może TVN to jutro ogłosi

- powiedział Kaczyński i w tym momencie wybuchł śmiechem, a sala nagrodziła go brawami.

- To po prostu szkodzi. To się kończy około 25. roku życia, nie chcę już mówić, dlaczego, bo znów ogłoszą, że ja obrażam młode damy i tak dalej - dodał. - W żadnym razie tego nie powiem, ale pierwsze lata życia dorosłego też są bardzo ważne i trzeba właśnie na to zważać. I, powtarzam, z czegoś, co wynikało po prostu ze zwykłej uczciwości - tak trzeba mówić, polityk ma obowiązek takie rzeczy mówić. I z tego robi się kampanię. Zawsze trzeba mieć na to odpowiedź. Bardzo rzadko się zdarza, żeby oni [opozycja -red.] uderzali w jakiś rzeczywisty problem - skwitował.

Przypomnijmy: alkoholizm dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Z sondażu przeprowadzonego na początku roku przez Ipsos dla OKO.press wynika, że ponad połowa Polek przed czterdziestką uważa, że zajście w ciążę to ryzyko. Wśród powodów wskazywane są m.in. efekty prawa antyaborcyjnego po wyroku TK. Z kolei ze wspólnego badania Katarzyny Pawlikowskiej, Garden of Words i SW Research (opublikowano go w tegoroczny Dzień Matki) wynika z kolei, że co druga Polka nie chce być matką w Polsce.