Donald Tusk do Kaczyńskiego: "Czas najwyższy, żeby pan skapitulował". Mówi o obsesjach szefa PiS

Choć wybory parlamentarne w Polsce odbędą się - zgodnie z konstytucją - w listopadzie 2023 r., polityczni liderzy już teraz toczą walkę o głosy wyborców. Donald Tusk spotkał się w sobotę (5 listopada) z mieszkańcami Sandomierza (woj. świętokrzyskie). Mówił m.in. o: inflacji, drożyźnie, cenach energii, upadku inwestycji. Mówił też o "zagrożeniu bezpieczeństwa gospodarczego i państwa jako całości i każdej polskiej rodziny". Na tym jednak nie poprzestał. Zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego.

Donald Tusk do Kaczyńskiego: Nie masz prawa zabierać nam tych pieniędzy

Polityk odniósł się do zamrożonych pieniędzy na wsparcie gospodarki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Komisja Europejska oczekuje zmian w polskim sądownictwie w ramach tzw. kamieni milowych, czyli m.in.: skasowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, stworzenia ścieżki odwoławczej dla sędziów karanych przez tę izbę i nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów czy też możliwości swobodnego testowania sędziów przez innych sędziów. Warunki nie zostały przez Polskę jeszcze spełnione.

- To chyba ten moment, w którym musimy bardzo głośno, jak tylko to możliwe, podnieść krzyk w sprawie polskich pieniędzy, które są zablokowane przez Kaczyńskiego i to już od wielu miesięcy - mówił. - Te pieniądze, które są polskimi pieniędzmi, są blokowane w czasie, kiedy wiadomo że Polska będzie musiała pożyczyć 400 miliardów złotych na przyszły rok. Chcę się wam w ogóle liczyć, ile wasze wnuki, bo o dzieciach to wiadomo, będą płaciły za te pożyczki? - pytał. - Kaczyński wziął nas wszystkich za zakładników swoich obsesji i zablokował prawie 400 miliardów europejskich, czyli naszych, pieniędzy. To nie są żarty. Inaczej tego się nie da opowiedzieć - dodał.

Następnie Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. - To ostatni moment, pan już przegrał przecież tę wojnę. Wszyscy wiemy, i w Polsce i na świecie, że tę strategię, jaką pan zaproponował, to strategia przeciwko najbardziej żywotnym interesom Polek i Polaków i Polski jako państwa. To tak oczywiste i tę wojnę pan przegrywa, ale my jesteśmy tego ofiarami. Czas najwyższy, żeby pan skapitulował przed polską opinią publiczną, podpisał ten akt PiS-owskiej kapitulacji i oddał pieniądze Polakom - oświadczył.

- Nie masz prawa zabierać nam tych pieniędzy. Od tego zależy los Polski, przyszłych pokoleń, to czy będziemy zadłużeni po uszy i to też na kilka pokoleń. Musisz to zrobić, inaczej ludzie tego nie darują - podsumował.

Kaczyński w Suwałkach, Ełku, Wadowicach. Będzie "odkłamywał nieprawdy"

Wyborcy są zmęczeni konfliktem Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Zbigniew Girzyński był gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl. Jacek Gądek zapytał posła, czy powinna odbyć się debata Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem. W odpowiedzi przekonywał, że jest mu to "kompletnie obojętne". - Myślę, że wyborcy są trochę zmęczeni konfliktem Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Myślę, że czekają na to, kiedy obaj panowie udają się na emeryturę - powiedział.

Przypomnijmy, lider Platformy Obywatelskiej dostał zaproszenie do programu TVP z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Zaproszenia jednak nie przyjął. "Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem [zdaniem polityków to prezes PiS tak naprawdę rządzi w Polsce -red.] i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji" - przekazał Jan Grabiec, rzecznik partii.

