Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się - zgodnie z konstytucją - w listopadzie 2023 r. Mimo że mają one zostać zorganizowane dopiero za rok, widać już sporą aktywność liderów politycznych, którzy spotykając się z wyborcami, walczą o ich głosy. W sobotę (5 listopada) Jarosław Kaczyński pojedzie do Suwałk, a następnie do Ełku.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Girzyński: Myślę, że wyborcy czekają na emeryturę Tuska i Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński spotka się z mieszkańcami Suwałk i Ełku

Spotkanie z mieszkańcami Suwałk rozpocznie się o 14:30, a Ełku - o 18:00. Wizyta odbędzie się w ramach prowadzonego od czerwca przez szefa PiS objazdu nowych 94 okręgów partyjnych. W planach ma odwiedzenie ich wszystkich do połowy przyszłego roku.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przekazał, że Jarosław Kaczyński w Suwałkach i Ełku skupi się m.in. na "odkłamywaniu nieprawdziwych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, czy bieżącej sytuacji w kraju". Prezes PiS podsumuje również ostatnie siedem lat rządów partii. Fogiel zaznaczył, że jednym z tematów będzie też bieżąca sytuacja polityczna w kraju - podaje Polskie Radio.

Polacy czekają na emeryturę Kaczyńskiego? Zbigniew Girzyński: Tak

Kaczyński przyjedzie też do Wadowic

Z kolei w sobotę (12 listopada) Jarosław Kaczyński odwiedzi Wadowice - podaje portal wadowice.online. Według szacunków w spotkaniu weźmie udział około 400 osób. Prezes PiS w sali głównej Wadowickiego Centrum Kultury podsumuje dotychczasowe dokonania partii oraz przedstawi plany na najbliższe miesiące.

Jak zauważyło wiele osób, na spotkania z prezesem wstęp mają tylko sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Wielokrotnie przed spotkaniami mieszkańcy odwiedzanego miasta nie byli wpuszczani, co argumentowano m.in. tym, że "się wcześniej nie zapisali". Z mieszkańcami prezes PiS nie spotkał się m.in. w Puławach (woj. lubelskie) - Kaczyńskiemu towarzyszyli parlamentarzyści z Lubelszczyzny.

Opozycja nie uzna wygranej PiS? Korpus Ochrony Wyborów

Jarosław Kaczyński podczas swoich spotkań wielokrotnie podkreśla, że konieczne jest stworzenie struktury, która będzie pilnowała prawidłowego przebiegu wyborów.

Podczas ostatniego spotkania w Zamościu uznał, że opozycja nie będzie chciała uznać ponownej wygranej Prawa i Sprawiedliwości. Nie przedstawił jednak żadnych faktów i argumentów, które mogłyby potwierdzać jego opinię.

- Musimy kontrolować wszystkie lokale wyborcze, wszystkie obwodowe komisje, wszędzie muszą być nasi ludzie - mówił prezes PiS. Zgodnie z założeniami polityka, "wszelkie nieprawidłowości" mają być zgłaszane do biura wyborczego i mediów lokalnych oraz ogólnopolskich. Więcej na ten temat w artykule:

Kaczyński szykuje się na wybory jak na wojnę. PiS chce korpusu ochrony wyborów