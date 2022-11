Tajemnicze "darowizny" na fundusze Szydło i Kopcińskiej od ludzi Orlenu. TVN24 ujawnia "parakampanię"

Beata Szydło i Joanna Kopcińska otrzymały po ok. 75 tys. zł "darowizn" od 22 osób z PKN Orlen na kampanie wyborcze do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku - ustalili dziennikarze TVN24. - Mamy do czynienia z zaczątkiem systemu oligarchicznego jak w putinowskiej Rosji - ocenił były skarbnik PiS Stanisław Kostrzewski.

