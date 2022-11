Kukiz pójdzie do wyborów z PiS? Jest nowe ultimatum - "musi zrealizować dwa punkty"

Paweł Kukiz udzielił wywiadu magazynowi "Polska Metropolia Warszawska". Lider koła Kukiz'15 nie wykluczył startu w wyborach parlamentarnych w 2023 roku razem z Prawem i Sprawiedliwością.

Paweł Kukiz o dwóch warunkach do startu w wyborach razem z PiS

- Niewykluczone, że przed wyborami PiS dojdzie do wniosku, że dla niego każdy procent poparcia jest ważny, więc wyciągnie do mnie rękę - powiedział Paweł Kukiz. Wcześniej jednak PiS powinien spełnić dwa warunki.

Kukiz jest skłonny pójść do wyborów ramię w ramię z partią Jarosława Kaczyńskiego, jeśli ta wpisze do swojego programu wyborczego zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany (w modelu opracowanym przez prof. Jarosława Flisa) oraz zniesienie immunitetów. - Jeśli te dwa punkty zaczną być realizowane, to proszę bardzo, mogę iść z nimi - zapowiedział lider Kukiz'15, cytowany przez PAP.

Polityk został zapytany o to, czy to dobry pomysł, by walczyć z systemem popierając partie, które go tworzą. Poseł odpowiedział, że "korzysta z instrumentów, jakie są". - Idę z tymi partiami z lekkim obrzydzeniem, ale inaczej się dziś nie da. Sam nie dam rady, na ludzi liczyć nie mogę - stwierdził Kukiz. W dalszej części rozmowy narzekał, że świadomość obywatelska Polaków jest "dramatycznie niska".

Paweł Kukiz już deklarował, że nie będzie głosował tak, jak PiS

Na początku października Paweł Kukiz zapowiedział, że zawiesi wspólne głosowanie z PiS-em do momentu uchwalenia sędziów pokoju. Polityk już wówczas zaznaczał jednak, że nie będzie na przekór głosował przeciwko "dobrym ustawom, które będzie popierała także opozycja".

W 2021 roku zawarta została umowa między PiS i Kukiz'15. Na jej podstawie Zjednoczonej Prawicy udało się m.in. uchwalić ustawy: antykorupcyjną, o konopiach medycznych i włóknistych czy o bezpośredniej sprzedaży dla rolników. Posłowie Kukiz'15 głosowali także za przełożeniem terminów wyborów samorządowych z 2023 na 2024 rok.

