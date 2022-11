Maile opublikowane przez serwis Poufna Rozmowa są datowane na 23 września 2020 roku (wówczas mowiło się m.in. o głośnym sprzeciwie części Solidarnej Polski wobec "piątki dla zwierząt"). Premier Mateusz Morawiecki w mailu miał zwrócić się do osób związanych z kancelarią premiera.

Uważam, że pójście na wybory w tym momencie byłoby błędem - za duże ryzyko wyniku poniżej 50 procent mandatów

- czytamy na początku wiadomości. Dalej Morawiecki miał stwierdzić, że "taki wynik to wielka koalicja antyPiS", bo, jak pisze: "Sol-pol (Solidarna Polska - przyp. red.) nie wejdzie (...), Konfederacja z nami się nie dogada, dużo szybciej wejdą w taktyczny sojusz z lewicą, żeby nas zniszczyć".

"Taki sojusz będzie nietrwały, rozpadnie się w ciągu 1-2 lat, ale przez ten czas zdążą sporo zaszkodzić" a "rządzenie w warunkach mniejszościowych jest trudne, ale nie jest niemożliwe" - czytamy w wiadomości.

"Ryzyko, że w obecnym Sejmie zmontowana zostanie wielka koalicja antyPiS zdolna do konstruktywnego wotum nieufności jest według mnie małe" - miał dalej zaznaczyć premier. W wiadomościach pojawia się również stwierdzenie, że "w warunkach kryzysu"(...) przeszkadza PiS opozycja i nielojalny Ziobro".

Zbigniew Ziobro jest cyniczny i gotowy działać przeciwko nam, ale (...) przekreśliłoby go to na zawsze w prawicowym elektoracie

- miał stwierdzić szef rządu.

Mateusz Morawiecki o "ostrej presji" na posłów Ziobry: Aby przychodzili do nas jeden po drugim

Morawiecki proponował, by "wykorzystywać trudną sytuację Ziobry" i "wychodzić z inicjatywami ideowymi, które ZZ będzie trudno odrzucać" - wynika z ujawnionej korespondencji. Jednocześnie miał domagać się "ostrej presji" na posłów z partii Ziobry, aby "jeden po drugim przechodzili do nas, tak samo w samorządach".

Jak czytamy w wiadomościach, premier sugerował również zmianę na stanowisku ministra sprawiedliwości: Żeby "Sol-Pol nie wyrósł nam po prawej stronie. Sami potrzebujemy teraz własnego, lepszego i mocniejszego Ziobry". Jego zdaniem "nowy MS (minister sprawiedliwości - przyp.red) powinien na początku mówić i działać jeszcze bardziej zdecydowanie".

Morawiecki uważa, że Zbigniew Ziobro "wbrew wizerunkowi, który kreował, nie zrobił przez 5 lat w zasadzie nic konkretnego (poza wzmacnianiem konfliktu)". Zaznacza także, że należy dążyć do rozliczenia Zbigniewa Ziobry i jego partii. "Trzeba też ostro wziąć się za finanse Sol-Pol" - pisze Morawiecki. "Choćby po to, by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach / przystąpić do PiS - nawet jeśli ze strachu" - podsumowuje.

Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak zwrócił uwagę, że - zdaje się po raz pierwszy - końcówka wiadomości opublikowanej na stronie Poufna Rozmowa została ocenzurowana - chodzi o "dodatkową ciekawostkę", którą na końcu maila miał zapowiedzieć premier (ucięta została informacja o tym, kto awansował w prokuraturze).

