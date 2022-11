Ochojska pyta Błaszczaka o rozum. Sobolewski: Każdy agent zachowywałby się tak jak ona

Janina Ochojska udostępniła na Twitterze wpis Ministerstwa Obrony Narodowej z informacją o budowie zapory na granicy z Rosją. Mariusz Błaszczak mówił o tym na porannej konferencji prasowej.

Budowa zapory. Ochojska: Czy zostaliście pozbawieniu rozumu?

"Czy pan i rząd PiS zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na 'zaporę' na granicy polsko-białoruskiej po to, żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki, a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze" - napisała w komentarzu Ochojska.

Do słów europosłanki w rozmowie z PAP krótko odniósł się Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS. - Nie wiem, czy pani Ochojska jest agentem, natomiast każdy agent zachowywałby się tak jak ona - powiedział.

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział wybudowanie tymczasowej zapory na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Ma to związek - jak wyjaśniał - ze zwiększoną liczbą lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Kaliningradu.

- Zdecydowałem o podjęciu działań, które wzmocnią bezpieczeństwo na granicy z Obwodem Kaliningradzkim poprzez uszczelnienie tej granicy. Już dziś rozpoczną się prace związane z budową tymczasowej zapory, która wzmocni ochronę granicy - poinformował na konferencji prasowej w Warszawie Mariusz Błaszczak.

Zapora przy granicy z Rosją. Wójt: U nas nikt protestował nie będzie

Jak podała w środę PAP, budowa zapory rozpoczęła się w miejscowości Wisztyniec w gminie Dubeninki.

Szef MON wyjaśniał, że zapora będzie przypominała tę wybudowaną w ubiegłym roku na granicy polsko-białoruskiej. Jak mówił, będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego i będzie miała 2,5 metra wysokości i 3 metry szerokości.