O szczegółach na temat tworzonej zapory Polska Agencja Prasowa rozmawiała z Mirosławą Aleksandrowicz, rzeczniczką prasową Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Jak poinformowała, w środę zaczęto "układać zaporę z koncentriny". Przekazała, że przed koncentriną ma powstać siatka, aby dzikie zwierzęta nie raniły się o zaporę.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak zapowiada budowę muru na granicy z Rosją. Lubnauer: To nie jest metoda

- Straż graniczna cały czas patroluje granicę, także tam, gdzie układana jest zapora - przekazała Aleksandrowicz PAP, której depeszę publikuje portal wnp.pl.

Prace rozpoczęto w miejscowości Wisztyniec w gminie Dubeninki. Wójt gminy Ryszard Zieliński przyznał w PAP, że nie informowano go o budowie. - Ale to nie jest moja sprawa, moja decyzja. To pokazuje, jak poważna jest sytuacja. U nas na pewno nikt protestował przeciwko temu nie będzie - podkreślił.

Rząd stawia zaporę z drutu ostrzowego. Będzie miała 2,5 metra wysokości

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział w środę wybudowanie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Ma to związek - jak wyjaśniał - ze zwiększoną liczbą lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Kaliningradu.

- Zdecydowałem o podjęciu działań, które wzmocnią bezpieczeństwo na granicy z obwodem kaliningradzkim poprzez uszczelnienie tej granicy. Już dziś rozpoczną się prace związane z budową tymczasowej zapory, która wzmocni ochronę granicy - poinformował na konferencji prasowej w Warszawie Mariusz Błaszczak.

Lubnauer o budowie muru na granicy z Rosją: To nie jest metoda

Szef MON wyjaśniał, że zapora będzie przypominała tę wybudowaną w ubiegłym roku na granicy polsko-białoruskiej. Jak mówił, będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego i będzie miała 2,5 metra wysokości i 3 metry szerokości.

- Zależy nam na tym, żeby granica była szczelna. Wykorzystujemy doświadczenia nabyte w zeszłym roku - powiedział Mariusz Błaszczak.

Decyzja o wybudowaniu zapory zapadła podczas obrad rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

W ostatnich dniach port lotniczy Kaliningrad-Chrabrowo podpisał porozumienia o "otwartym niebie" z Turcją, Syrią i Białorusią. Zdaniem polskich władz, może być to przygotowanie do transportu migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Błaszczak: Polska wybuduje zaporę na granicy z obwodem kaliningradzkim