Katarzyna Lubnauer o budowie muru na granicy z Rosją: Łatwe sposoby, żeby pokazać, że coś się robi

- Bardzo bym chciała, aby kontrola NIK najpierw zbadała, kto ile zarobił na pierwszej zaporze. 1 mld 600 mln wydaliśmy na coś, co jest nieskuteczne przeciwko tym, których miało powstrzymać. Za to skutecznie morduje zwierzęta - powiedziała w Porannej Rozmowie Gazeta.pl Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer o zaporze na granicy z obwodem kaliningradzkim: Taki mur nie ma żadnego znaczenia

Posłanka została zapytana o plan budowy zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Powiedziała, że jest przeciwna temu pomysłowi. - Jeżeli wojna jest w takiej skali, jak w Ukrainie, to taki mur nie ma żadnego znaczenia - powiedziała.

- Ten pierwszy mur już jest nieskuteczny, tylko okazał się pułapką na zwierzęta. To nie jest metoda, ja mam wrażenie, że to są łatwe sposoby na to, by pokazać, że coś się robi - powiedziała.

- Ja bym chciała od Błaszczaka jedną rzecz - które z tych zamówień, które teraz składa [...] są z offsetem? Kiedyś wszystkie zamówienia były z offsetem. Ten offset czasem wynosił 100 proc. wartości zamówienia - zwracała uwagę.

Błaszczak: Polska wybuduje zaporę na granicy z obwodem kaliningradzkim

Będzie druga zapora na granicy

Będzie wybudowana zapora na granicy Polski z Rosją - poinformował w środę szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak. - Już dzisiaj rozpoczną się prace saperów, będące początkiem budowy tymczasowej zapory na granicy z Obwodem Kaliningradzkim - mówił szef MON.

Zapora - jak poinformował Mariusz Błaszczak - będzie się składała z trzech szeregów drutu ostrzowego o wysokości 2 i pół metra i szerokości 3 metrów. Ma być podobna do tej z granicy Polski i Białorusi.

