Katarzyna Lubnauer w Porannej Rozmowie Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Program rozpocznie się o godz. 8.30.

Zaproszenie Donalda Tuska do TVP Info

W rozmowie poruszony zostanie m.in. temat zaproszenia Donalda Tuska do programu "Strefa starcia" w TVP Info. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, poinformował w niedzielę, że Tusk został zaproszony na debatę z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef PO nie zgodził się na udział w programie. "Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji" - napisał Grabiec.

Michał Adamczyk z TVP w nagraniu opublikowanym na Twitterze stwierdził, że politycy Platformy Obywatelskiej już od dłuższego czasu konsekwentnie odmawiają udziału w programie. - Panie przewodniczący, odwagi! - powiedział.

Według Adamczyka sam Tusk był zapraszany do "Strefy Starcia" 49 razy. Jednak nikt z PO nie odniósł się do tej liczby i nie potwierdził podanych przez pracownika TVP informacji.

Inflacja i KPO

Z Katarzyną Lubnauer będziemy rozmawiać także o inflacji. Jak poinformował na początku tygodnia GUS, w październiku wyniosła ona 17,9 proc. Z kolei miesiąc do miesiąca inflacja wyniosła 1,8 proc. To największy miesięczny skok od kwietnia tego roku.

Posłankę KO zapytamy też o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma otrzymać w ramach KPO 24 miliardy euro dotacji i 12 miliardów euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii. Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO w czerwcu, ale do tej pory nasz kraj nie otrzymał wypłaty z Funduszu.

W Polskim Radiu 24 pod koniec października komentował to były już minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. Przekonywał, że Polska wypełniła swoje zobowiązania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Podkreślił, że jego zadaniem jako ministra do spraw europejskich jest wyjaśnienie, dlaczego po stronie Komisji Europejskiej nie ma oczekiwanych działań w sprawie KPO.

Szymon Szynkowski vel Sęk przypomniał, że polskie zobowiązania wypełnia prezydencka ustawa przyjęta w czerwcu. Zaznaczył jednocześnie, że Komisja Europejska podejmuje pewne działania. - Od czerwca kolejne kroki są realizowane, jesteśmy cały czas w fazie dialogu, natomiast on się przedłuża - mówił.