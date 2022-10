Ujawniono taśmy prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Jest wątek Adama Hofmana. "Siedzi i nam pomaga"

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Jak ustalił Onet, prezes Polskiego Związku Tenisowego latami miał nie tylko znęcać się psychicznie i fizycznie nad rodziną, ale też molestować zawodniczki oraz bić zawodników, z którymi pracował w Energetyku Gryfino. Mirosław Skrzypczyński nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i podkreśla, że artykuł Onetu nie przedstawia prawdy. Zapowiedział również podjęcie kroków prawnych.

"Hofman nam cały czas drzwi otwiera"

W poniedziałek Onet opublikował kolejny tekst na temat Skrzypczyńskiego. Serwis podkreśla, że został on prezesem Polskiego Związku Tenisowego dzięki układom z obecną władzą. Jednym z jego najbliższych sojuszników w 2017 roku miał być - teraz już były rzecznik PiS - Adam Hofman. Portal dotarł do niepublikowanego nagrania, na którym Skrzypczyński miał mówić, jak przejął władzę w PZT.

- Nie masz układów politycznych, nie masz pieniędzy. (...) Hofman siedzi i nam pomaga, i nam cały czas drzwi otwiera - miał stwierdzić wprost.

PZT pod rządami Mirosława Skrzypczyńskiego dostawał coraz więcej dotacji. Ta na rok 2022 jest niemal trzykrotnie wyższa od tej z 2016 roku - zaznacza Onet. Podpisana została również umowa sponsorska z Lotosem, dziś należącym do PKN Orlen, gdzie za marketing odpowiada Adam Burak, znajomy Adama Hofmana.

"Opowieści z mchu i paproci, kompletny wymysł"

Portal podkreśla, że styl zarządzania Mirosława Skrzypczyńskiego budził sprzeciw tych, z którymi w 2017 roku sięgnął po władzę. - Mówię jasno i wyraźnie: nie wiem, czy potrafisz się zmienić, ale nie potrafisz pracować z ludźmi. To, co ty robisz z ludźmi od początku pobytu w związku, budzi moje największe zdumienie i momentami obrzydzenie - miał stwierdzić na nagraniu Tomasz Wolfke, członek zarządu PZT w latach 2017-2019.

Wypowiedź ta miała być reakcją na opowiedzianą przez Skrzypczyńskiego relacji z rzekomej próby szantażu - tego mieli się dopuścić skonfliktowani ze związkiem działacze, oraz próby uprowadzenia jego córki i erotycznym filmem z jej udziałem, który wyciągnął na światło dzienne, aby bronić swojej pozycji w PZT. - Próbowali mi córkę przez okno wyciągnąć, trzech bandziorów mówiących po rusku! - miał opowiadać.

Bartłomiej Białaszczyk, którego prezes związku oskarżył o powyższe działanie, w rozmowie z Onetem stwierdził, że nie jest to prawda. - To opowieści z mchu i paproci, kompletny wymysł. Po co to zrobił? Bo grunt palił mu się pod nogami i próbował skłócić coraz bardziej niechętnych mu członków zarządu - powiedział.

Całe nagranie dostępne na stronie Onetu

W piątek portal zapytał ministra sportu Kamila Bortniczuka, czy zamierza podjąć jakieś działania ws. Mirosława Skrzypczyńskiego. Polityk przyznał, że "nie ma [do tego - red.] narzędzi".

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.