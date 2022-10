Jacek Sasin jest w Seulu. Było już o broni, przed nim rozmowy o energetyce jądrowej

Zobacz wideo Czy atom uratuje polską energetykę?

W poniedziałek w Seulu odbędą się rozmowy dotyczące rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W stolicy Korei Południowej przebywa polska delegacja, w której skład wchodzą: minister aktywów państwowych Jacek Sasin, prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski i prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek.

REKLAMA

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Luiz Inácio Lula da Silva wygrywa wybory prezydenckie w Brazylii

Jacek Sasin z wizytą w Seulu

Pod koniec lipca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał kontrakt na zakup czołgów K2, haubic K9 oraz samolotów bojowych w Korei Południowej. Polska chce w przyszłości nie tylko kupować taki sprzęt, lecz także go produkować.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział dziennikarzom w Seulu, że jest szansa, by udało się to osiągnąć. - Uzyskałem zapewnienie od pana ministra, że część dotycząca uruchomienia produkcji nowoczesnego uzbrojenia w Polsce zostanie zrealizowana po tym, jak osiągniemy zdolności produkcyjne. To wymaga oczywiście stworzenia linii produkcyjnych - mówił polityk.

"Bardzo dobre spotkanie z Panem Eom Dong-hwan, Ministrem ds. Uzbrojenia Korei Południowej. Rozmawialiśmy o wzmocnieniu strategicznego partnerstwa naszych państw w zakresie obronności. Dziękuję za rozmowę" - napisał z kolei w mediach społecznościowych.

Wicepremier ma także rozmawiać o sprawach związanych z elektrownią atomową w Polsce. Umowę na jej wybudowanie rząd chce podpisać z amerykańskim koncernem Westinghouse, ale władze nie wykluczają powstania kolejnej elektrowni, którą mogliby wybudować Koreańczycy.

Czechy. W klubie miało dojść do wybuchu paniki. Hospitalizowano osiem osób