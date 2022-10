- Ambasador Rosji Siergiej Andriejew jest akredytowany, nikt go z Polski nie wyrzucił i na razie nie są mi znane takie plany - powiedział w Polsat New Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Pytany, czy nie dziwi go zaproszenie Andriejewa na przyjęcie u nuncjusza, odparł: - Nuncjusz jest dziekanem korpusu dyplomatycznego i pewnie stanął przed dylematem. Nie wiem, jak ja bym się zachował.

