Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych szuka sposobu na zablokowanie Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji, chociaż został wyrzucony z komisji obrony i z komisji ds. służb specjalnych, nadal pojawia się na ich obradach. Jak podała "Rzeczpospolita" do Sejmu wpłynął wniosek o zmianę regulaminu w taki sposób, żeby w zamkniętych posiedzeniach komisji mogli brać udział wyłącznie posłowie, którzy są jej członkami. Projekt zgłosił Kazimierz Smoliński z PiS.

Komisja obrony narodowej sparaliżowana obecnością Grzegorza Brauna

Braun został wyrzucony z sejmowej komisji obrony narodowej oraz czterech podkomisji obrony krótko po ataku Rosji na Ukrainę. Za tą decyzją zagłosowało aż 438 posłów. Wówczas prorosyjski poseł Konfederacji zaczął pojawiać się na posiedzeniach komisji jako szeregowy parlamentarzysta. Podczas posiedzenia komisji 15 września miały zostać przedstawione wrażliwe dane na temat zabezpieczenia funkcjonowania ludności w warunkach działań wojennych oraz gotowości mobilizacyjnej i bojowej Polski. Nic takiego nie miało jednak miejsca ze względu na obecność Brauna na sali. Nie odbyło się też zamknięte posiedzenie z 6 października, na którym minister obrony miał mówić o szczegółach szkoleń podoficerów. Członkowie komisji obawiają się, że Braun może wynosić ważne informacje i wykorzystywać je ze szkodą dla Polski.

Braun straci dostęp do tajnych informacji? "Zróbcie coś z tym"

Jak wykluczyć Grzegorza Brauna? "Wspólna inicjatywa wszystkich klubów"

Według "Rzeczpospolitej" Biuro Analiz Sejmowych przygotowuje ekspertyzę, która pomoże ograniczyć dostęp do informacji niejawnych Braunowi. Z prośbą o przygotowanie takiej analizy wystąpili przewodniczący komisji. Zgodnie z aktualnymi przepisami dostęp do informacji niejawnych ma każdy parlamentarzysta.

Sprawa jest o tyle skomplikowana, że co do konieczności odcięcia Brauna od niejawnych i wrażliwych informacji parlamentarzyści zasiadający w komisji są zgodni, jednak zmiana przepisów może mieć odległe konsekwencje.

- Musimy zadbać o to, by "casus Brauna" nie spowodował w przyszłości, by pod byle pretekstem nie odbierano dostępu do informacji posłom opozycji. Dostęp do informacji jest fundamentem demokracji - podkreślał wiceprzewodniczący komisji obrony Czesław Mroczek z KO, po odwołaniu spotkania komisji z reprezentantem MON. - Zmiana prawa musi być wspólną inicjatywą wszystkich klubów parlamentarnych - dodał wiceprzewodniczący Bartosz Kownacki z PiS.

Dziambor tłumaczy Brauna: Od samego początku popieramy pomoc dla Ukrainy

