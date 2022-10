Po alkoholowym ekscesie poseł Przemysław Czarnecki ma zniknąć z list PiS. "Wkurzył Kaczyńskiego"

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki do wymiany? Radosław Fogiel: Nie ma takiego tematu

Poseł Przemysław Czarnecki, syn znanego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego, ma zniknąć z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości - taka nieformalna decyzja zapadła na Nowogrodzkiej. Powodem są piętrzące się problemy posła, czego dowodem był eksces alkoholowy: poseł został znaleziony na przystanku autobusowym w Warszawie i noc spędził na izbie wytrzeźwień.

- Nikomu krzywdy nie zrobił, z wyjątkiem samego siebie. Przestępstwa nie popełnił. Powinien jednak iść na terapię - mówi jeden z polityków PiS. Inni sugerują, dobrze mu życząc, by zamiast polityki zajął się własną terapią.

Póki co toczy się postępowanie dyscyplinarne wobec Przemysława Czarneckiego. Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został on już zawieszony w prawach członka partii. W partii nie są tajemnicą problemy osobiste posła.

Tydzień temu poseł PiS Przemysław Czarnecki trafił w nocy na izbę wytrzeźwień w Warszawie przy ulicy Kolskiej. Ratownicy medyczni odnaleźli go, gdy leżał na ulicy przy przystanku autobusowym w Wilanowie. Był pod wpływem alkoholu - miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

"Przepraszam. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć. Przyjmuję wszystkie konsekwencje z nią związane. W sposób szczególny przeprosiny kieruję do osób, których zaufanie zawiodłem" - napisał na swoich profilach w mediach społecznościowych poseł Przemysław Czarnecki.

- Przemysław Czarnecki bardzo już wkurzył Jarosława Kaczyńskiego - mówi polityk z obozu rządzącego. Bo to nie pierwsza kłopotliwa historia z jego udziałem.

Problem z alkoholem nie jest jedynym posła. W 2020 r. Przemysław Czarnecki zrzekł się immunitetu po tym, jak pod koniec 2019 r. chciała mu go uchylić prokuratura. Wtedy sprawa dotyczyła podejrzenia naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, za co grozi kara więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat. Chodziło o to, że podczas sylwestrowej imprezy w mieszkaniu na warszawskim Wilanowie z udziałem Czarneckiego - według jednego z uczestników spotkania - poseł miał zranić nożem inną osobę. Przemysław Czarnecki stanowczo zaprzeczał takim doniesieniom.

Problemy posła to jedno, a walki w łonie partii - drugie. Przemysława Czarneckiego, który pochodzi z Wrocławia, zwalczają zwłaszcza koleżanki z partii - marszałek Sejmu Elżbieta Witek i europosłanka Anna Zalewska. Bo konkurencja wewnętrzna na listach - zwłaszcza gdy jest ryzyko utraty mandatów przez swoich ludzi - jest w PiS bardzo ostra. Przemysław Czarnecki posłem został w 2014 r. i zastąpił w parlamencie Dawida Jackiewicza. Potem startował z listy Prawa i Sprawiedliwości i zdobył mandat w 2015 i 2019 r., miał odpowiednio dziewięć i 19 tys. głosów. Brak na liście kogoś, kto miał tyle głosów, to okazja dla innych kandydatów z listy.