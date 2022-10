Groził śmiercią pracownicy biura Moniki Pawłowskiej. "Pierwszy raz zachował się w ten sposób"

"Mężczyzna wtargnął dzisiaj do mojego biura poselskiego we Włodawie i groził śmiercią mojemu pracownikowi. Krzyczał, że "biuro zostanie zniszczone" a moją pracownicę "utopi w szambie, gdzie zginie". Obecnie pracownica przebywa na policji i składa zawiadomienie w tej sprawie" - przekazała na Twitterze w środę posłanka klubu PiS Monika Pawłowska.

"Nie jestem w stanie nawet komentować tej sytuacji. Po prostu nie ma słów, którymi można opisać to co czuję ja, a przede wszystkim moi współpracownicy i rodzina. Na szczęście nikomu nic się nie stało - tym razem" - dodała.

Czynności w tej sprawie wykonuje Komenda Powiatowa Policji we Włodawie.

Mężczyzna groził pracownicy biura Moniki Pawłowskiej

- Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. W środę wpłynęło do nas zawiadomienie o przestępstwie kierowania gróźb karalnych pod adresem 35-letniej mieszkanki gminy Włodawa [mowa o pracownicy biura - red.] - mówi w rozmowie z Gazeta.pl podinsp. Bożena Szymańska z KPP we Włodawie.

- Starszy mężczyzna wcześniej wielokrotnie przychodził do tego biura, korzystał z porad prawnych, ale po raz pierwszy zachował się w ten sposób wobec pracownicy. Jest znany włodawskiej policji, jak i innym instytucjom, na których działanie wielokrotnie się uskarżał i wyrażał niezadowolenie z ich funkcjonowania - dodaje funkcjonariuszka.

Mężczyzna nie został jak dotąd zatrzymany, nie usłyszał też zarzutów. Przestępstwo kierowania gróźb karalnych jest zagrożone karą do dwóch lat więzienia.

Z kolei we wtorek po południu młody mężczyzna próbował dostać się do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Został zatrzymany przez policję. Trafił na obserwację psychiatryczną.

