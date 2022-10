Jak słowa Jarosława Kaczyńskiego wpływają na wizerunek PiS? Polacy ocenili [SONDAŻ]

Jarosław Kaczyński kontynuuje przedwyborczy objazd po Polsce. W trakcie spotkań z mieszkańcami kolejnych miejscowości opowiada o sukcesach Prawa i Sprawiedliwości i przedstawia - obliczone na poklask przyszłych wyborców - poglądy na różne sprawy, często fałszując rzeczywistość. Jego wypowiedzi, zwłaszcza te o rzekomej dominacji Niemiec w Unii Europejskiej czy "prorosyjskości" a jednocześnie "proniemieckości" Donalda Tuska, a także pogardliwe "żarty" dotyczące osób transpłciowych, są szeroko komentowane w mediach. Więcej o słowach prezesa PiS-u w podsumowaniu Magdaleny Bojanowskiej:

REKLAMA

Szczucie na Niemcy i opozycję. Oto spotkania Kaczyńskiego z sympatykami

Czy wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego szkodzą PiS-owi?

O słowa te, a dokładniej ich wpływ na wizerunek partii rządzącej, zapytał ośrodek United Surveys, który zrealizował sondaż dla Wirtualnej Polski. 37,5 proc. badanych stwierdziło, że wypowiedzi Kaczyńskiego działają na korzyść PiS. Przekonanych, że "zdecydowanie korzystnie", jest 14,4 proc. Odpowiedź "raczej korzystnie" wybrało 23,1 proc.

39,7 proc. respondentów uznało z kolei, że wystąpienia prezesa PiS szkodzą jego ugrupowaniu (zdaniem 21,1 proc. "raczej szkodzą", a według 18,6 proc. - "zdecydowanie szkodzą"). Pozostałe 22,8 proc. nie miało określonego zdania na ten temat.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Trzy minuty Kaczyńskiego w TVN. Znów dzielił Polaków. Kim są "rozgarnięci"?

Tournée Kaczyńskiego po Polsce w oczach sympatyków PiS

Spośród wyborców PiS, którzy uczestniczyli w sondażu WP, 61 proc. uważa, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego działają na korzyść partii ( 38 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 23 proc. - "raczej tak").

uważa, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego działają na korzyść partii ( odpowiedziało "zdecydowanie tak", a - "raczej tak"). "Raczej" negatywnie objazd prezesa PiS po Polsce oceniło tylko 15 proc . zwolenników partii. Nikt nie wybrał odpowiedzi o negatywnym wpływie słów Kaczyńskiego na wizerunek PiS.

. zwolenników partii. nie wybrał odpowiedzi o negatywnym wpływie słów Kaczyńskiego na wizerunek PiS. Pozostałe 24 proc. nie miało zdania.

Zobacz wideo Śmiszek: Promować to można chipsy albo kurczaka w supermarkecie, a nie homoseksualizm

Objazd Kaczyńskiego po Polsce. Co o jego wypowiedziach sądzą zwolennicy opozycji?

Zdecydowaną korzyść dla PiS w wystąpieniach Kaczyńskiego widzi tylko 4 proc. respondentów, którzy sympatyzują z opozycją. Odpowiedź "raczej" wybrało z kolei 23 proc.

respondentów, którzy sympatyzują z opozycją. Odpowiedź "raczej" wybrało z kolei Blisko połowa dostrzega szkodliwość tych wypowiedzi dla wizerunku partii rządzącej ( 26 proc . "raczej", a 23 proc. "zdecydowanie").

dostrzega szkodliwość tych wypowiedzi dla wizerunku partii rządzącej ( . "raczej", a "zdecydowanie"). Reszta - 24 proc. - nie ma zdania.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 21-23 października 2022 r.metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

Kaczyński: Będą może musiały zapadać różnego rodzaju niełatwe decyzje

Sondaż CBOS. Polacy negatywnie o rządzie Mateusza Morawieckiego

Według najnowszego sondażu CBOS do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego zalicza się 26 proc. badanych, zaś 47 proc. ankietowanych to jego przeciwnicy. Obojętność wobec urzędującego gabinetu wyraża 23 proc. respondentów. Są to najgorsze notowania rządu Morawieckiego w historii. Więcej szczegółów w tym artykule:

Sondaż CBOS. Najgorsze notowania rządu Mateusza Morawieckiego w historii